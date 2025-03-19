Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на брифінг прессекретарки Білого дому Керолайн Лівітт.

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Про що Трамп говорив із Путіним

У Білому домі акцентували, що значна частина діалогу між президентами України та США ґрунтувалася на попередній розмові Трампа з Путіним. Власне, у ЗМІ писали, що Зеленський хоче почути, про що говорили Путін і Трамп.

Лідери погодилися, що Україна та Америка продовжуватимуть працювати разом, щоб досягти реального припинення війни, і що під керівництвом президента Трампа можна досягти тривалого миру. Президент Трамп повністю поінформував президента Зеленського про свою розмову з Путіним та ключові питання, які вони обговорили,

– так лаконічно окреслили ситуацію в Білому домі.

Окрім цього, Трамп і Зеленський обговорили ситуацію в Курській області та домовилися "тісно обмінюватися інформацією між своїми оборонними відомствами в міру розвитку ситуації на полі бою".

Володимир Зеленській у своїй заяві за результатами розмови з Трампом не згадував Путіна. Але сказав, що надав оновлену інформацію про ситуацію на полі бою та наслідки російських ударів. І підтвердив, що обговорювали події у Курській області.