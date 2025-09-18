В последнее время Дональд Трамп делает много заявлений относительно войны в Украине. В частности он считает, что Владимир Зеленский должен пойти на сделку с Россией, однако о Кремле американский президент недавно также упоминал.

Политолог Олег Саакян рассказал в эфире 24 Канала, что подобные заявления Трампа стоит воспринимать спокойно. Все потому, что он часто повторяет одно и то же, но результаты вследствие этого есть не всегда.

На что указывают высказывания Трампа о войне?

Олег Саакян подчеркнул, что позиция Трампа по Украине и России остается неизменной уже почти год.

Поэтому не надо питать иллюзий, что она так легко может измениться в ближайшее время. Трамп всегда популистски пытается возглавлять тренд и не ради того, чтобы что-то изменить, а чтобы им воспользоваться,

– предположил он.

То есть американский лидер каждый раз говорит другие вещи. Это происходит тогда, когда ему выгодно.

По словам политолога, электоральная ситуация в США, за которой так следит Трамп, пока не слишком жесткая, но все постепенно меняется.

Поэтому американскому президенту уже приходится называть Путина агрессором. Неспроста он впервые использовал именно это слово,

– отметил Саакян.

Кроме того, США объявили о введении санкций против иностранных компаний, которые сотрудничают с Россией, в частности помогают ей в военно-промышленном комплексе.

Это, вероятно, связано с тем, чтобы показать своим однопартийцам, что он якобы давит на Россию и Владимира Путина. Однако, выглядит, что Трамп будет делать это очень осторожно, чтобы сохранить возможности дальнейшего сотрудничества со страной-агрессором.

Что говорит Трамп о российско-украинской войне?