Несмотря на то, что Трамп – их вождь: какие силы могут приблизить импичмент президента США

В США прошли массовые протесты против внедрения Дональдом Трампом консервативной политики и из-за ряда его исполнительных указов. Американцы активно выступают против действующего президента, что, в частности, может расшатать кресло под ним.

Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, при каких условиях может состояться импичмент Дональда Трампа. Также протесты против его политики и агрессивных действий Илона Маска состоялись в столицах европейских стран.

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Американцы начали просыпаться

Фесенко отметил, что в ближайшей перспективе импичмент Трампа невозможен, потому что республиканцы – его сторонники – имеют большинство в Сенате и в Палате представителей. Поэтому сейчас даже невозможно принять решение о начале процедуры импичмента.

Какие-то сдвиги могут произойти только тогда, когда начнут шататься именно представители Республиканской партии,

– подчеркнул он.

Первые ростки этого процесса уже есть. Несколько конгрессменов выступили против таможенной политики Трампа в отношении Канады. Они понимают, что это большой риск для экономики регионов, с которыми они связаны.

Поэтому несмотря на то, что Трамп друг, политический соратник и даже вождь республиканцев, есть проблемы, которые беспокоят их избирателей, и здесь уже начинаются определенные колебания,

– подчеркнул политолог.

В то же время в процессе накопления экономических и социальных проблем, связанных с таможенной политикой Трампа, а также с сокращением в федеральных ведомствах из-за деятельности Илона Маска, постепенно начнут формироваться, по мнению Фесенко, критические оценки в среде Республиканской партии.

Обратите внимание! 5 апреля по Соединенным Штатам Америки прокатилась волна протестов против внутренней и внешней политики Дональда Трампа. Во всех 50 штатах прошли массовые митинги. В частности, на протесты в центре Вашингтона собрались тысячи участников. Они выстроились вдоль Коннектикут-авеню, держа плакаты с лозунгами: "В США нет королей" и "Депортировать Маска".

Что касается негативных оценок деятельности Трампа среди избирателей, которые голосовали за него, но не были последовательными сторонниками, то они наверняка также разочарованы.

Эти люди, вероятно, голосовали против Джозефа Байдена, возможно им не нравилась политика Демократической партии и они выбрали Трампа, который, как им казалось, улучшит экономическую ситуацию в стране. А сейчас они видят совершенно противоположное,

– подчеркнул он.

Однако противники Трампа в Демократической партии, внепартийные и те, кому не нравится нынешняя ситуация в США, начали просыпаться и проявлять свою протестную активность.

Это лишь начало, по мнению Владимира Фесенко, и решающим фактором влияния на Трампа станут не протесты, ведь он их будет игнорировать. Но когда критические настроения проникнут в среду республиканцев, тогда для президента США возникнет очень опасная ситуация по импичменту.

Напомним, что сенатор-республиканец Тед Круз спрогнозировал "кровавую баню" своей партии на промежуточных выборах 2026 года из-за таможенной войны, которую объявил Дональд Трампа.

Также в Сенате появился двухпартийный законопроект, инициированный сенатором Чаком Грасли по возвращению контроля над тарифной политикой к Конгрессу. Согласно ему, новые пошлины автоматически отменяться через 60 дней, если их не поддержит законодательный орган. Также должен работать механизм для отмены тарифов в любое время.