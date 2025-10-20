В издании объясняют, что Россия требует контроля над территорией, которую она пытается захватить через бои. Так происходит и у Покровска, где прогресс России омрачен поразительными потерями. Сократились и территориальные достижения врага, он захватил лишь 250 квадратных километров в сентябре.

К тому же, если Украина уступит Донецк, то это станет признанием "победы" Путина. Значительная часть из 250 000 человек, проживающих в контролируемых Украиной регионах взамен могут присоединиться к партизанским движениям сопротивления в послевоенном сценарии. Тогда Россия захочет снова начать войну.

Если Россия пойдет этим курсом, ей может быть значительно легче захватить украинскую территорию. С тех пор, как Россия впервые начала вооружать сепаратистские ополчения на Донбассе в 2014 году, Украина инвестировала в строительство 50-километрового "пояса крепостей" в западном Донецке. Это впечатляющее сооружение состоит из огромной сети окопов и минных полей и имеет решающее значение для безопасности Украины,

– пишут аналитики.

Россия будет хотеть уничтожить эти сооружения и тогда их танки неизбежно будут продвигаться в Изюм и Купянск, или даже начать новое наступление на Херсон и Запорожье.

"Простой план Виткоффа по миру в Украине на первый взгляд выглядит привлекательным, но не является желаемым путем вперед. Вместо того, чтобы рассматривать эти наивные предложения, Трампу следует разоблачить блеф России и положить конец агрессии Путина", – заключают в издании.

Может ли пострадать территориальная целостность Украины во время следующих переговоров?