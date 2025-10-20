Укр Рус
20 октября, 22:05
10

В той войне Россия победит: как требования США и Путина к Украине может спровоцировать еще один конфликт

Дарья Смородская
Основні тези
  • Чиновники США считают, что война в Украине может завершиться, если Киев отдаст часть территории Москве.
  • После захвата Донбасса возможна новая нестабильность, которая может привести к очередному вторжению России.

Некоторые чиновники США считают, что война в Украине может завершиться, если Киев отдаст Москве часть территории. Однако после захвата Донбасса, вероятно, может появиться нестабильность, из-за которой российские власти захотят начать очередное вторжение в Украину.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph. Издание пишет, что Россия уже более 10 лет считает Донбасс своей территорией и даже была готова на компромиссы по Запорожской и Херсонской областей. Однако обмен территориями, вероятно, не приведет к миру.

Почему обмен территориями не поможет закончить войну?

Главный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф ранее объяснил, что рекомендация о передаче Донбасса России основывается на подавляющем большинстве русскоязычного населения в Донецке.

Россия тоже заметно изменила переговорную позицию, говоря, что отдаст Украине часть оккупированных земель в обмен на Донецк. Однако такая политическая трансформация не свидетельствует о решении конфликта.

В издании объясняют, что Россия требует контроля над территорией, которую она пытается захватить через бои. Так происходит и у Покровска, где прогресс России омрачен поразительными потерями. Сократились и территориальные достижения врага, он захватил лишь 250 квадратных километров в сентябре.

К тому же, если Украина уступит Донецк, то это станет признанием "победы" Путина. Значительная часть из 250 000 человек, проживающих в контролируемых Украиной регионах взамен могут присоединиться к партизанским движениям сопротивления в послевоенном сценарии. Тогда Россия захочет снова начать войну.

Если Россия пойдет этим курсом, ей может быть значительно легче захватить украинскую территорию. С тех пор, как Россия впервые начала вооружать сепаратистские ополчения на Донбассе в 2014 году, Украина инвестировала в строительство 50-километрового "пояса крепостей" в западном Донецке. Это впечатляющее сооружение состоит из огромной сети окопов и минных полей и имеет решающее значение для безопасности Украины,
– пишут аналитики.

Россия будет хотеть уничтожить эти сооружения и тогда их танки неизбежно будут продвигаться в Изюм и Купянск, или даже начать новое наступление на Херсон и Запорожье.

"Простой план Виткоффа по миру в Украине на первый взгляд выглядит привлекательным, но не является желаемым путем вперед. Вместо того, чтобы рассматривать эти наивные предложения, Трампу следует разоблачить блеф России и положить конец агрессии Путина", – заключают в издании.

Может ли пострадать территориальная целостность Украины во время следующих переговоров?

  • Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не готова к условиям, которые бы приводили к ее поражению или уступкам, и должна защищать свои интересы. Он предупредил: если формат будет таким, что давление будет сконцентрировано только на Украине, то "никто не выйдет победителем".

  • Украинский лидер также отметил, что если Украина согласится на "плохое территориальное решение", то дальнейшие вопросы будут решаться без ее участия.

  • В то же время Дональд Трамп заявил, что не обсуждал с российской стороной передачу Донбасса. Он призвал Украину и Россию "остановиться прямо сейчас" и затем согласовывать дальнейшие договоренности. По его словам, Россия уже контролирует около 78% территории Донбасса.