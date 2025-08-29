Российская приманка: экс-сотрудник СБУ предположил, какие ловушки кроются за новыми требованиями Кремля
- Россия выдвигает требования вывода ВСУ с Донбасса и замораживания линии фронта в Запорожской области, что несет угрозы для Украины.
- Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак указывает, что такие уступки могут подорвать стабильность в Украине и создать плацдарм для дальнейшего наступления для России.
- На территории Донецкой области проживает много людей, которых Украина не может оставить в оккупации, а еще оборонять эту территорию проще из-за ее сложной географии.
Россия выдвигает новые требования для прекращения огня. В частности, оккупанты хотят вывода ВСУ со всего Донбасса и замораживания линии фронта в Запорожской области.
Для Украины такие условия несут большие угрозы. Это в эфире 24 Канала отметил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.
К теме О денацификации, демилитаризации и гонениях на православие: Россия выдвинула гору условий для мира
Почему это опасно?
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Россия отказалась от требований контроля над 4 регионами Украины. Однако в Кремле хотят получить остальные 25 – 30% Донецкой области и удерживать позиции по линии соприкосновения в Запорожской области. Иван Ступак отметил, что иностранные политики ведутся на ложь Владимира Путина.
Опять они покупаются на эту российскую приманку. "Дайте нам остальной Донбасс, и мы точно обещаем больше никогда не наступать на Украину". Прежде всего территория Донбасса – это украинская территория,
– подчеркнул он.
На территории Донецкой и Луганской областей проживает много людей, которых Украина не может бросить и оставить в российской оккупации. Кроме того, Донецкая область – это очень сложная территория с географической точки зрения и застройки. Там есть терриконы, шахты и так далее.
Оборонять эту территорию намного проще, чем, например, территорию Харьковской области, к которой одномоментно они уже подходят. Там больше равнина,
– объяснил экс-сотрудник СБУ.
Понятно, что если отказаться от Донбасса, то это предоставит врагу плацдарм, чтобы наступать дальше. В частности, согласие на требования России подорвет стабильность в Украине и среди военных, и среди гражданских.
Требования России для мира: что известно?
Издание Bloomberg написало, что Дональд Трамп передал Владимиру Зеленскому, что Владимир Путин хочет получить контроль над всем Донбассом. В то же время президент США отметил, что Украина должна сама решать, что делать со своими землями.
В Reuters опубликовали циничные условия Владимира Путина о прекращении войны в Украине. В частности, говорится о выводе ВСУ со всего Донбасса и замораживании линии фронта на Запорожье и Херсонщине.
В Axios отмечают, что Путин сказал Трампу, что готов обсуждать гарантии безопасности для Украины.
Представительница МИД России Мария Захарова заявила, что мирное соглашение должно предусматривать "демилитаризацию", "денацификацию", нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины.