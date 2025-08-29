Россия выдвигает новые требования для прекращения огня. В частности, оккупанты хотят вывода ВСУ со всего Донбасса и замораживания линии фронта в Запорожской области.

Для Украины такие условия несут большие угрозы. Это в эфире 24 Канала отметил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

Почему это опасно?

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что Россия отказалась от требований контроля над 4 регионами Украины. Однако в Кремле хотят получить остальные 25 – 30% Донецкой области и удерживать позиции по линии соприкосновения в Запорожской области. Иван Ступак отметил, что иностранные политики ведутся на ложь Владимира Путина.

Опять они покупаются на эту российскую приманку. "Дайте нам остальной Донбасс, и мы точно обещаем больше никогда не наступать на Украину". Прежде всего территория Донбасса – это украинская территория,

– подчеркнул он.

На территории Донецкой и Луганской областей проживает много людей, которых Украина не может бросить и оставить в российской оккупации. Кроме того, Донецкая область – это очень сложная территория с географической точки зрения и застройки. Там есть терриконы, шахты и так далее.

Оборонять эту территорию намного проще, чем, например, территорию Харьковской области, к которой одномоментно они уже подходят. Там больше равнина,

– объяснил экс-сотрудник СБУ.

Понятно, что если отказаться от Донбасса, то это предоставит врагу плацдарм, чтобы наступать дальше. В частности, согласие на требования России подорвет стабильность в Украине и среди военных, и среди гражданских.

Требования России для мира: что известно?