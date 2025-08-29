Для України такі умови несуть великі загрози. Це в ефірі 24 Каналу зауважив колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

Чому це небезпечно?

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив, що Росія відмовилася від вимог контролю над 4 регіонами України. Однак у Кремлі хочуть отримати решту 25 – 30% Донецької області та утримувати позиції по лінії зіткнення у Запорізькій області. Іван Ступак зазначив, що іноземні політики ведуться на брехню Володимира Путіна.

Знову вони купляються на цю російську приманку. "Дайте нам решту Донбасу, і ми точно обіцяємо більше ніколи не наступати на Україну". Насамперед територія Донбасу – це українська територія,

– підкреслив він.

На території Донецької та Луганської областей проживає багато людей, яких Україна не може покинути та залишити в російській окупації. Крім того, Донецька область – це дуже складна територія з географічного погляду і забудови. Там є терикони, шахти і так далі.

Обороняти цю територію набагато простіше, ніж, наприклад, територію Харківської області, до якої одномоментно вони вже підходять. Там більше рівнина,

– пояснив експрацівник СБУ.

Зрозуміло, що якщо відмовитися від Донбасу, то це надасть ворогу плацдарм, щоб наступати далі. Зокрема, згода на вимоги Росії підірве стабільність в Україні і серед військових, і серед цивільних.

Вимоги Росії для миру: що відомо?