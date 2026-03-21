Третья мировая война, вероятно, уже началась, – президент Сербии Вучич
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Третья мировая война, вероятно, уже могла начаться. По его словам, глобальный конфликт продолжается, хотя официально это не признается.
Он также предупредил о рисках масштабной эскалации и даже применения ядерного оружия. Об этом сообщает Berliner Zeuntung.
Какое громкое заявление сделал Вучич?
Президент Сербии Александр Вучич сделал резонансное заявление о глобальной ситуации с безопасностью. По его мнению, мир уже находится в состоянии большого конфликта.
Третья мировая война, вероятно, уже началась. Мы этого официально не называем войной, но реальность такова, что мир уже находится в состоянии глобального противостояния. Каждый день мы видим, как страны борются за ресурсы, энергетическую безопасность, стратегические материалы и военное преимущество. Конфликты, которые происходят в разных регионах, от Украины до Ближнего Востока, только усиливают эту напряженность, и остановить ее будет чрезвычайно сложно,
– заявил Вучич.
По его словам, нынешнее противостояние проявляется в борьбе за ресурсы, влияние и геополитическое доминирование. Он отметил, что подобные процессы уже происходили в истории и приводили к масштабным войнам.
"Мы живем в мире, где великие державы уже не скрывают, что готовятся к долговременному противостоянию. И хотя официально никто не объявляет глобальной войны, по факту идет масштабная борьба за влияние, экономические ресурсы и стратегическую безопасность. Если этот процесс не будет контролироваться дипломатией, он может перерасти в катастрофический конфликт с неизвестными последствиями для всего мира", – отметил сербский лидер.
Вучич также подчеркнул, что современные конфликты могут перерасти в значительно более широкую войну, если не будет эффективных механизмов сдерживания. По его мнению, ситуация остается крайне опасной. Отдельно он не исключил рисков ядерной эскалации в случае дальнейшего обострения.
Президент Сербии обратил внимание на изменение глобального баланса сил и трансформацию международного порядка. По его словам, нынешняя система уже не соответствует реалиям и требует переосмысления.
Кто еще заявлял о начале третьей мировой войны?
Полковник в отставке Филипп Ингрэм считает, что конфликт на Ближнем Востоке и война между Россией и Украиной могут быть началом третьей мировой войны. Он отмечает, что лидер Китая Си Цзиньпин может использовать слабость США для решения вопроса Тайваня, что может привести к глобальному конфликту в нескольких регионах.
Daily Mail опубликовала статью, в которой историк Энтони Глис утверждает, что третья мировая война уже началась. Журналисты предположили, что глобальный конфликт мог начаться именно с Украины.
Зеленский предупредил об угрозе третьей мировой войны из-за сотрудничества России и Ирана в производстве боевых дронов, что может привести к эскалации конфликтов. Президент считает, что мир пока не готов к глобальному конфликту, поскольку большинство стран Европы недостаточно подготовлены, хотя некоторые государства активно укрепляют свои оборонные возможности.