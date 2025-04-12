Дебаты в Польше: кандидаты в президенты поспорили из-за Украины

Кароль Навроцкий, кандидат в президенты Польши, которого поддерживает "Право и Солидарность", заявил о желании быть за столом переговоров в случае потенциальных переговоров между США, Россией и Украиной.

Об этом он заявил во время первых дебатов между кандидатами в президенты Польши, передает корреспондентка 24 канала.

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Что известно о дебатах Тшасковского и Навроцкого

Рафал Тшасковский, главный оппонент Навроцкого от "Гражданской платформы", спросил у Навроцкого, как он видит переговоры, где от имени Европы говорит только Польша.

Вы действительно считаете, что так должна выглядеть дипломатия? Что Польша будет единственным представителем Европы за столом переговоров, а вы будете ее возглавлять?,

– спросил Рафал Тшасковский.

В ответ Навроцкий обвинил Ангелу Меркель и Дональда Туска в мягкой политике в отношении Путина. По его словам, именно это стало причиной геополитического кризиса, а в случае мирных переговоров Навроцкий будет настаивать, чтобы интересы Польши были учтены.

"Мои отношения со странами Европейского Союза будут базироваться на простом принципе: Польша – прежде всего, поляки – прежде всего. Переговоры – как будущие, так и текущие – относительно Украины должны иметь польский компонент", – сказал Навроцкий.

Во время дебатов Тшасковский вспомнил Навроцкому его визит в Москву в 2018 году, уже после начала российской войны против Украины.

Я не знаю, что вы делали в Москве, когда приехали туда после того, как война в Украине уже началась. Но сегодня вы точно повторяете слова российской пропаганды. И это не является ответственным отношением,

– сказал оппонент.

Заметим, что в январе 2025 года Кароль Навроцкий заявил, что сегодня "не видит" Украину ни в ЕС, ни в НАТО из-за нерешенных исторических вопросов. "Страна, которая не в состоянии ответить за очень жестокое преступление стоимостью 120 000 злотых, не может быть частью международных альянсов", – сказал он.