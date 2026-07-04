Дональд Туск призвал Киев сделать "первый шаг" к урегулированию конфликта

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ожидает от Украины "первого шага" после решения Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений Сил специальных операций название "Героев УПА".

Об этом сообщает польское информационное агентство PAP.

Читайте также : Дело не в УПА: Кулеба объяснил, почему в Польше нарастают антиукраинские настроения

Есть ли прогресс в урегулировании конфликта?

Во время выступления в городе Клечев Дональд Туск рассказал, что получил письмо от бывшего президента Украины Виктора Ющенко с призывом совместно работать над исторической памятью, "чтобы прошлое не управляло будущим".

Польский премьер согласился, что следует приложить усилия для достижения взаимопонимания, и отметил, что украинская сторона уже предпринимает определенные попытки, однако Варшава ожидает гораздо более четкого и решительного заявления.

Напомним, конфликт между странами обострился в конце мая, когда польские высокопоставленные чиновники, в частности премьер Дональд Туск и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш, резко раскритиковали решение о переименовании подразделения ССО в честь героев УПА.

Впоследствии, 19 июня, президент Польши Кароль Навроцкий объявил о лишении Владимира Зеленского ордена Белого Орла, который тот получил в 2022 году.

На следующий день украинский лидер отправил награду обратно в Варшаву "Новой почтой", а бывшие президенты Украины в знак солидарности также вернули свои награды.

Для обсуждения текущей ситуации в Варшаве встретились министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава МИД Польши Радослав Сикорский, однако польская сторона продолжает настаивать на официальном шаге со стороны Киева.

На фоне этого противостояния глава президентской канцелярии Збигнев Богуцкий назвал Львовскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую области термином Второй Речи Посполитой "Восточная Малопольша". Он заявил, что прославление деятелей УПА мешает интеграции Украины в цивилизованный мир.

В то же время министр государственных активов Польши Войцех Балчун во время конференции в Гданьске призвал не поддаваться на провокации популистов, которые используют историю для разжигания вражды.