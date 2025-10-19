Трамп заставлял Зеленского сдать Донбасс: Туск резко отреагировал
- На встрече в Белом доме Трамп давил на Зеленского, призывая его принять условия Путина.
- Дональд Туск отметил, что давить нужно на агрессора.
Издание The Financial Times сообщило, что во время встречи в Белом доме 17 октября Дональд Трамп убеждал Владимира Зеленского согласиться на предложение Путина и "обменять" Донбасс на Запорожскую и Херсонскую области. Дональд Туск подчеркнул, что давление на президента Украины является неуместным.
Как отмечают источники, Трамп говорил Зеленскому, что если тот не согласится на условие Путина, диктатор "уничтожит Украину", передает 24 Канал.
Что сказал Туск о территориальных уступках?
На фоне появления соответствующей статьи в FT премьер Польши Дональд Туск опубликовал пост в соцсети "Х". В нем политик отметил, что давить надо не на Зеленского, а на Путина.
Никто из нас не должен давить на Зеленского, требуя территориальных уступок. Мы все должны давить на Россию, чтобы она прекратила свою агрессию. Политика умиротворения никогда не была путем к справедливому и длительному миру,
– подчеркнул Туск.
Напомним, что встреча Зеленского и Трампа 17 октября прошла совсем не так, как того ожидал президент Украины и его европейские союзники. Глава государства рассчитывал получить от американского лидера согласие на передачу Киеву "Томагавков". Однако тот отказался. Нерешительность Трампа и постоянную смену его риторики в отношении России раскритиковали в США, причем как в лагере демократов, так и в лагере республиканцев.
Что предшествовало?
- 16 октября, накануне встречи Зеленского и Трампа, американский президент поговорил с Путиным. Как утверждают СМИ, именно тогда глава Кремля убедил американского коллегу не предоставлять Украине дальнобойные ракеты. Он якобы выдвинул условие для прекращения войны – сдачу Киевом всего Донбасса в обмен на оккупированные части Херсонской и Запорожской областей.
- Также политики договорились о второй встрече в ближайшие дни. На этот раз местом встречи был выбран Будапешт. Это изрядно возмутило европейцев. Во-первых, Путин впервые за годы полномасштабной войны прибудет в одну из стран ЕС, а во-вторых, на встрече самих представителей Евросоюза не будет.
- Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что встреча в Белом доме прошла не так, как хотелось Зеленскому. Она, по мнению немецкого политика, в очередной раз продемонстрировала, что Европа должна сплотиться для помощи Украине. Похожее мнение высказал и Туск.