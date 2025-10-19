Издание The Financial Times сообщило, что во время встречи в Белом доме 17 октября Дональд Трамп убеждал Владимира Зеленского согласиться на предложение Путина и "обменять" Донбасс на Запорожскую и Херсонскую области. Дональд Туск подчеркнул, что давление на президента Украины является неуместным.

Как отмечают источники, Трамп говорил Зеленскому, что если тот не согласится на условие Путина, диктатор "уничтожит Украину", передает 24 Канал.

Что сказал Туск о территориальных уступках?

На фоне появления соответствующей статьи в FT премьер Польши Дональд Туск опубликовал пост в соцсети "Х". В нем политик отметил, что давить надо не на Зеленского, а на Путина.

Никто из нас не должен давить на Зеленского, требуя территориальных уступок. Мы все должны давить на Россию, чтобы она прекратила свою агрессию. Политика умиротворения никогда не была путем к справедливому и длительному миру,

– подчеркнул Туск.

Напомним, что встреча Зеленского и Трампа 17 октября прошла совсем не так, как того ожидал президент Украины и его европейские союзники. Глава государства рассчитывал получить от американского лидера согласие на передачу Киеву "Томагавков". Однако тот отказался. Нерешительность Трампа и постоянную смену его риторики в отношении России раскритиковали в США, причем как в лагере демократов, так и в лагере республиканцев.

