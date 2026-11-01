"Вмешательство пророссийских сил": Туск заявил о кризисе вокруг Конституционного трибунала

Премьер-министр Польши Дональд Туск 1 ноября заявил о вмешательстве пророссийских сил в конфликт вокруг Конституционного трибунала в Варшаве. Глава правительства указал на попытки дестабилизировать ситуацию в стране.

Премьер-министр Польши в видеообращении, опубликованном в сети X, обратил внимание на деструктивные действия внешних игроков в период обострения политического кризиса.

Как Туск высказался о причастности Москвы?

По словам премьер-министра Польши, разжигание споров вокруг главного судебного органа выгодно силам, действующим в интересах Москвы.

Это противостояние уже парализовало нормальную работу органа конституционного контроля.

Что известно о кризисе в суде?

Ситуация вокруг Конституционного трибунала резко обострилась в конце октября. Здание учреждения на аллее Шуха в Варшаве окружили значительные подразделения полиции после того, как судья Анна Корвин-Петровская отстранила на месяц председателя суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханского.

Она обвинила их в блокировании работы вновь избранных судей и срыве утверждения бюджета на 2027 год.

Отстраненное руководство пыталось прорваться внутрь с помощью слесаря, который перерезал цепи на воротах, но правоохранители заблокировали вход.

У стен комплекса собрались представители оппозиционной партии "Право и справедливость", а официальные представители трибунала назвали то, что происходит, государственным переворотом.

Демарш президента и позиция правительства

Драматизма событиям придал демарш главы государства. Президент Кароль Навроцкий прервал полет в Сенегал, приказал развернуть самолет и лично прибыл к заблокированному зданию.

Вы не судьи,

– заявил Кароль Навроцкий.

Ранее в польской столице разразился силовой противостояние вокруг Конституционного трибунала. Тогда глава правительства подчеркивал, что возвращение к верховенству права требует решительных действий.