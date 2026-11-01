"Вмешательство пророссийских сил": Туск заявил о кризисе вокруг Конституционного трибунала

Туск не исключает вмешательства российских сил в скандал с Конституционным трибуналом / Getty Images
Премьер-министр Польши Дональд Туск 1 ноября заявил о вмешательстве пророссийских сил в конфликт вокруг Конституционного трибунала в Варшаве. Глава правительства указал на попытки дестабилизировать ситуацию в стране.
Премьер-министр Польши в видеообращении, опубликованном в сети X, обратил внимание на деструктивные действия внешних игроков в период обострения политического кризиса.
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Как Туск высказался о причастности Москвы?
По словам премьер-министра Польши, разжигание споров вокруг главного судебного органа выгодно силам, действующим в интересах Москвы.
Это противостояние уже парализовало нормальную работу органа конституционного контроля.
Что известно о кризисе в суде?
Ситуация вокруг Конституционного трибунала резко обострилась в конце октября. Здание учреждения на аллее Шуха в Варшаве окружили значительные подразделения полиции после того, как судья Анна Корвин-Петровская отстранила на месяц председателя суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханского.
Она обвинила их в блокировании работы вновь избранных судей и срыве утверждения бюджета на 2027 год.
Отстраненное руководство пыталось прорваться внутрь с помощью слесаря, который перерезал цепи на воротах, но правоохранители заблокировали вход.
У стен комплекса собрались представители оппозиционной партии "Право и справедливость", а официальные представители трибунала назвали то, что происходит, государственным переворотом.
Демарш президента и позиция правительства
Драматизма событиям придал демарш главы государства. Президент Кароль Навроцкий прервал полет в Сенегал, приказал развернуть самолет и лично прибыл к заблокированному зданию.
Вы не судьи
Ранее в польской столице разразился силовой противостояние вокруг Конституционного трибунала. Тогда глава правительства подчеркивал, что возвращение к верховенству права требует решительных действий.
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