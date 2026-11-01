"Втручання проросійських сил": Туск заявив про кризу довкола Конституційного трибуналу

Польський прем'єр у відеозверненні, опублікованому в мережі Х, звернув увагу на деструктивні дії зовнішніх гравців під час загострення політичної кризи.

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Як Туск висловився про причетність Москви?

За словами прем'єр-міністра Польщі, розпалювання суперечок навколо головної судової інституції вигідне силам, які діють в інтересах Москви.

Це протистояння вже паралізувало нормальну роботу органу конституційного контролю.

Що відомо про кризу в суді?

Ситуація навколо Конституційного трибуналу різко загострилася наприкінці жовтня. Будівлю установи на алеї Шуха у Варшаві оточили значні підрозділи поліції після того, як суддя Анна Корвін-Пьотровська відсторонила на місяць голову суду Богдана Свенчковського та його заступника Бартломея Соханьського.

Вона звинуватила їх у блокуванні роботи новообраних суддів та зриві затвердження бюджету на 2027 рік.

Відсторонене керівництво намагалося прорватися всередину за допомогою слюсаря, який перерізав ланцюги на воротах, але правоохоронці заблокували вхід.

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Під стінами комплексу зібралися представники опозиційної партії "Право і справедливість", а офіційні представники трибуналу назвали те, що відбувається, державним переворотом.

Демарш президента та позиція уряду

Драматизму подіям додав демарш глави держави. Президент Кароль Навроцький перервав політ до Сенегалу, наказав розвернути літак і особисто прибув до заблокованої будівлі.

Ви не є суддями– заявив Кароль Навроцький.

Раніше у польській столиці спалахнуло силове протистояння за Конституційний трибунал. Тоді глава уряду наголошував, що повернення до верховенства права вимагає рішучих дій.