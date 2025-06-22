У Британии есть план, как победить Россию, – The Telegraph

Страны Европы понимают, что амбиции Кремля не заканчиваются на Украине, а потому готовятся к вероятному нападению России. Великобритания, в частности, уже знает, как дать отпор агрессии оккупантов.

Так, в недавней речи начальник Генштаба генерал Роли Уокер четко заявил, что имеет план, как победить россиян. По его словам, британская армия учится на примере Украины, быстро перевооружается и переучивает себя, передает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Британский офицер рассказал о плане победы над Россией

Как отмечает офицер британской армии Гэмиш Де Бреттон-Гордон, вскоре совместными усилиями европейские члены Альянса превзойдут россиян. При этом, они обойдутся без массовой помощи США.

В Британии, журналисты и комментаторы скептически относятся к способности ее армии противостоять России. В частности, к готовности молодежи защищать свою страну.

Впрочем, отмечает офицер, на самом деле желающих вступить в армию хватает – за последние десять лет более миллиона человек пытались это сделать, однако, к сожалению, около 75% из них потерпели неудачу из-за слишком громоздкого механизма набора. Эти ошибки уже начали исправлять.

В своей речи генерал Уокер заявил, что убийственная сила британской армии удвоится за два года и утроится к концу десятилетия. Традиционная тяжелая техника - танки, артиллерия и ударные вертолеты – будет составлять 20% этой силы, а остальные 80% будет обеспечена беспилотниками.

Каждый, кто хоть немного знаком с войной в Украине, согласится, что это хороший баланс. Количество, которое до сих пор остается основным условием победы, может быть обеспечено дронами: тысячами, с поддержкой искусственного интеллекта, а танки дадут прямой "гром" в нужный момент.

Также в Британии поняли, что тот, кто контролирует электромагнитный спектр, сегодня контролирует поле боя. Электронная война – приоритет.

Третий элемент, гарантирующий успех в бою, – это тренировки, и британские солдаты тренируются как сумасшедшие. Подавляющее большинство рядовых призывников армии Путина не обучены и используются как пушечное мясо. Британская армия, со своей стороны, – это "мир совершенства", хорошо обученная, с отличным оборудованием.

Раньше британская армия сосредотачивалась на нескольких очень дорогих дронах, но теперь она полностью постигла идею массовых дронов, что является критически важным для успеха против русских.

Генерал Уокер говорит, что за последние 12 месяцев подготовлено 3 000 пилотов дронов, а следующие 6 000 будут подготовлены в следующие 12 месяцев. Они будут управлять в основном базовыми FPV-дронами, стоимостью около 500 долларов каждый, которые создадут необходимую массу.

В начале войны мы учили Украину, как воевать, но теперь мы учимся у нее, как быть гораздо смертоноснее в боевом пространстве, особенно против российской угрозы,

– подытожил Гэмиш Де Бреттон-Гордон.