В администрации Трампа недовольны подходом Уиткоффа к переговорам с Россией, – NYP

Специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф вызвал разочарование у членов администрации из-за своего подхода к переговорам с Россией. В частности, из-за того, что он пользуется кремлевскими переводчиками и наедине проводит встречи с представителями Кремля.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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Какие дипломатические процедуры нарушает Уиткофф

Уиткофф, который фактически стал личным послом Трампа при президенте России Владимиру Путину, одновременно занимаясь делами на Ближнем Востоке, участвует в переговорах самого высокого уровня самостоятельно.

И, как говорят, даже иногда прибегал к услугам кремлевских переводчиков, что является нарушением давней дипломатической процедуры,

– сообщают многочисленные источники издания.

Кроме того, во время последней встречи с российской стороной в прошлую пятницу Уиткофф поприветствовал Путина как давнего друга – без сопровождения американских советников, экспертов и военных офицеров, которые обычно участвуют в таких переговорах.

"Сам Путин не присутствовал на пятничной встрече наедине, вместо этого его сопровождали помощник Юрий Ушаков и председатель суверенного фонда благосостояния Москвы Кирилл Дмитриев", – отмечается в статье.

Один из членов первой администрации Трампа жестко раскритиковал Уиткоффа за такой подход.

Хороший парень, но неуклюжий гребаный идиот. Он не должен делать это в одиночку,

– подчеркнул он.

В то же время другие считают, что на Уиткоффа возложена слишком большая ответственность.

"Как Уиткофф распределяет свое время между двумя очень сложными переговорами? Я думаю, он хороший парень, но иранская проблема настолько сложная, что я надеюсь, что он приведет в команду больше людей", – заявил израильский эксперт по безопасности Дэнни Цитринович, имея в виду переговоры США с Россией и переговоры о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и ХАМАС, а также о пересмотре соглашения с Ираном по его программе создания ядерного оружия.

Какова роль Уиткоффа и Келлога

После инаугурации Трампа 20 января, у него уже был специальный посланник по войне России против Украины – отставной генерал-лейтенант армии США Кит Келлог, который при первой каденции Трампа был советником вице-президента Майка Пенса.

В марте должность Келлога была изменена с "специального посланника по вопросам Украины и России" на "специальный посланник по вопросам Украины".

В то же время Уиткофф был назначен послом по особым поручениям и получил полномочия вести переговоры о прекращении войны в Украине с Москвой, но не с Киевом, который остался в зоне ответственности Келлога.

Как констатирует издание, деятельность Келлога уже дала результаты: он убедил украинскую сторону согласиться на прекращение огня и выработал ожидаемое соглашение о правах на полезные ископаемые с администрацией Трампа.

Однако наличие отдельных переговорщиков с каждой стороны оказалось сложным для баланса.

"Проблема с тем, как президент Трамп разделяет обязанности между Уиткоффом и Келлогом, заключается в том, что Уиткофф, который ближе к Трампу, доносит до Трампа точку зрения Кремля, но имеет значительно меньше возможностей для ознакомления с точкой зрения Киева", – отмечают журналисты.