Трамп отказался ответить, как будут действовать США в случае эскалации войны в Украине

Президент США Дональд Трамп отказался комментировать возможные действия в случае эскалации войны в Украине. Вместо этого политик попросил журналистов не задавать ему таких вопросов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время встречи с генсеком НАТО Марком Рютте в понедельник, 14 июля.

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Как США будут действовать в случае эскалации?

Журналист спросил у Дональда Трампа, насколько далеко Соединенные Штаты готовы зайти в ответ на дальнейшую эскалацию войны со стороны России.

Президент США сначала переспросил, о чем идет речь, после чего журналист уточнил, что он говорил о возможных действиях Вашингтона в случае новой волны обстрелов.

Не задавайте такого вопроса,

– лаконично отреагировал Дональд Трамп.

Напомним, во время пресс-конференции 14 июля Дональд Трамп также заявил, что сейчас готовится отправка 17 систем Patriot в Украину. По его словам, они прибудут уже через несколько дней.

К тому же президент США пригрозил России огромными тарифами. Он заявил, что Вашингтон пойдет на такой шаг, если не будет достигнуто соглашение о прекращении войны в Украине в течение следующих 50 дней.