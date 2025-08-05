У Трампа есть ключ к успеху: вице-маршал Британии сказал, как заставить Путина пойти на уступки
- Путин разочарован неудачами российской армии, которая не смогла до сих пор оккупировать полностью четыре области Украины, что побудило Россию сильнее обстреливать украинские города.
- Вице-маршал Шон Белл считает, что Запад имеет два способа остановить Россию: экономический и военный, и вероятно сначала будет проверена эффективность экономических мер.
Путин ожидал захватить четыре области Украины за дни или недели, но не годы. То, что сделать это его армии до сих пор не удалось, вызвало у него разочарование. Он не смог двигаться быстрее, как планировал. Из-за неудач на фронте Россия обстреливает украинские города.
Об этом в разговоре с 24 Канал отметил вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл, добавив, что Россия будет пытаться наступать до конца 2025 года, но вероятно, что это заставит ее оказаться в ситуации, когда ей придется искать мир.
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Что значительно усложнит существование России?
Проблема в том, что, как отметил Белл, маловероятно, что Украина сможет вытеснить Россию с оккупированных территорий. Он подчеркнул, что Трамп хочет остановить войну и может это сделать. Путин сейчас будет обеспокоен тем, что произойдет через несколько дней, когда дедлайн, установленный лидером США для России, истечет.
У президента Трампа есть ключ к успеху. Если ввести 100% санкций против стран, которые покупают российскую нефть, это сильно усложнит существование России, замедлит ее военную экономику и быстро ее остановит,
– уверен Белл.
Вице-маршал считает, что сегодня существует несколько способов, как можно усилить давление на российского диктатора. Если говорить о решающем ударе по России, то, по его мнению, такой подход не станет переломным.
"Никто не знает, сколько еще раз надо ударить, прежде чем плотина не выдержит и прорвет. Сегодня в России очень много людей, которые потеряли близких: родителей, сыновей, мужей. Это невосполнимые потери в более миллиона человек. Россия все больше волнуется, мы будем наблюдать больше попыток повлиять на Путина", – спрогнозировал Белл.
Однако он считает, что маловероятно, что такие попытки состоятся в ближайший месяц или даже год. По словам вице-маршала, надо делать все, что может усилить давление на главу Кремля. Однако, по его мнению, проблема в том, как далеко может зайти Россия.
"Сначала было много разговоров о вытеснении России с украинских территорий. Сейчас я не слышу от украинских чиновников, друзей или военных о подобном намерении. Все больше разговоров о том, чтобы положить конец этой жестокой войне", – озвучил Белл.
Поэтому он высказал предположение, что сейчас основное внимание уделяется не столько освобождению украинских территорий, как усилению давления на Россию, чтобы заставить Путина просить о заключении мира.
Запад имеет два способа остановить Россию: с какого начнет?
Россия, как заметил вице-маршал, показывает, что достаточно сильная, чтобы продолжать войну и Запад вроде бы на это не может влиять. Страна-агрессор угрожает Западу ядерным оружием. Однако, по словам Белла, мощь НАТО гораздо больше, чем военный потенциал России.
Россия уже борется с Украиной. Представьте, как бы она воевала, если бы война была против НАТО или США. У нее не было бы шансов на победу,
– подчеркнул вице-маршал.
Белл подытожил, что у Путина заканчивается человеческий ресурс, военная техника, а экономика находится на военных рельсах, которые очень быстро поглощают российский бюджет. Единственный для России способ профинансировать войну – продажа нефти и газа. Поэтому, если удастся остановить для Кремля получение такого дохода, то это еще больше осложнит существование России.
Вице-маршал отметил, что Путина надо остановить или военным путем, или экономическим. Он подозревает, что Запад сначала проверит действенность всех экономических мер, прежде чем вмешается военным способом.