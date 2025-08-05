Об этом в разговоре с 24 Канал отметил вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл, добавив, что Россия будет пытаться наступать до конца 2025 года, но вероятно, что это заставит ее оказаться в ситуации, когда ей придется искать мир.

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Что значительно усложнит существование России?

Проблема в том, что, как отметил Белл, маловероятно, что Украина сможет вытеснить Россию с оккупированных территорий. Он подчеркнул, что Трамп хочет остановить войну и может это сделать. Путин сейчас будет обеспокоен тем, что произойдет через несколько дней, когда дедлайн, установленный лидером США для России, истечет.

У президента Трампа есть ключ к успеху. Если ввести 100% санкций против стран, которые покупают российскую нефть, это сильно усложнит существование России, замедлит ее военную экономику и быстро ее остановит,

– уверен Белл.

Вице-маршал считает, что сегодня существует несколько способов, как можно усилить давление на российского диктатора. Если говорить о решающем ударе по России, то, по его мнению, такой подход не станет переломным.

"Никто не знает, сколько еще раз надо ударить, прежде чем плотина не выдержит и прорвет. Сегодня в России очень много людей, которые потеряли близких: родителей, сыновей, мужей. Это невосполнимые потери в более миллиона человек. Россия все больше волнуется, мы будем наблюдать больше попыток повлиять на Путина", – спрогнозировал Белл.

Однако он считает, что маловероятно, что такие попытки состоятся в ближайший месяц или даже год. По словам вице-маршала, надо делать все, что может усилить давление на главу Кремля. Однако, по его мнению, проблема в том, как далеко может зайти Россия.

"Сначала было много разговоров о вытеснении России с украинских территорий. Сейчас я не слышу от украинских чиновников, друзей или военных о подобном намерении. Все больше разговоров о том, чтобы положить конец этой жестокой войне", – озвучил Белл.

Поэтому он высказал предположение, что сейчас основное внимание уделяется не столько освобождению украинских территорий, как усилению давления на Россию, чтобы заставить Путина просить о заключении мира.

Запад имеет два способа остановить Россию: с какого начнет?

Россия, как заметил вице-маршал, показывает, что достаточно сильная, чтобы продолжать войну и Запад вроде бы на это не может влиять. Страна-агрессор угрожает Западу ядерным оружием. Однако, по словам Белла, мощь НАТО гораздо больше, чем военный потенциал России.

Россия уже борется с Украиной. Представьте, как бы она воевала, если бы война была против НАТО или США. У нее не было бы шансов на победу,

– подчеркнул вице-маршал.

Белл подытожил, что у Путина заканчивается человеческий ресурс, военная техника, а экономика находится на военных рельсах, которые очень быстро поглощают российский бюджет. Единственный для России способ профинансировать войну – продажа нефти и газа. Поэтому, если удастся остановить для Кремля получение такого дохода, то это еще больше осложнит существование России.

Вице-маршал отметил, что Путина надо остановить или военным путем, или экономическим. Он подозревает, что Запад сначала проверит действенность всех экономических мер, прежде чем вмешается военным способом.