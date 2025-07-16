"Убийства должны прекратиться", – Келлог почтил память погибших украинских детей

В среду, 16 июля, спецпредставитель США Кит Келлог посетил мемориал памяти детей, погибших в результате российской агрессии. Кроме того, ему представили инициативу по возвращению депортированных детей.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на руководителя Офиса Президента Андрея Ермака.

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В Киеве говорили о возвращении похищенных Россией детей

Киту Келлогу была представлена инициатива Bring Kids Back UA. Она имеет целью возвращение в Украину похищенных Россией несовершеннолетних. Участники встречи отметили, что совместными усилиями мир должен остановить эти преступления и вернуть каждого украинского ребенка домой.

После Келлог посетил мемориал памяти детей, погибших в результате агрессии оккупантов.

Почет и уважение к их смерти отдают не возложением цветов, а мягкими игрушками. Убийства мирных жителей, особенно детей, должны прекратиться,

– написал Кит Келлог в Х.

Андирй Ермак добавил, что 2 июня Украина официально передала российской стороне список детей и формальный запрос на их возвращение.

По данным руководителя ОП, более 16 тысяч детей были незаконно вывезены или удерживаются россиянами, из которых по меньшей мере 1 800 находятся непосредственно на территории государства-агрессора. Зафиксировано более 900 погибших детей, более 2 000 раненых и по меньшей мере 19 случаев сексуального насилия.

К слову, Россия отвергала обвинения в похищении украинских детей, заявляя, что якобы "спасала" их. Зато обвиняет Украину в создании "шоу" на эту тему для европейской аудитории.