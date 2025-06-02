А также еще и смеют заявлять, что Украина "делает шоу" на этом вопросе. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление росСМИ главы российской делегации Владимира Мединского.

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В списке "всего" 339 фамилий, а не миллионы, – Мединский

Мединский заявил, что Россия украинских детей не похищала, а якобы спасала.

Он добавил, что на переговорах эта тема была центральной, но Россия не смогла "документально подтвердить", о каких "украденных детях" идет речь, потому что якобы раньше никаких списков не было.

Мединский утверждал, что как только находятся законные представители, то им возвращают детей.

"Дети, которые оказались в ситуации между двух огней, их эвакуировали, но если есть семья – их возвращают обратно", – заявил путинский приспешник.

О списках, которые на переговорах передала Украина, он также упомянул. По его словам, там "всего" 339 фамилий, "а не миллионы и не тысячи".

Он также взялся обижаться, что якобы дети из похожего списка "оказались в Германии, но претензии предъявлялись России".

Из темы "похищения детей" Украина делает шоу для европейцев. Нет ни одного похищенного ребенка, есть дети спасенные нашими солдатами,

– цинично заявил представитель страны-террористки.

Он назвал огласку похищения Россией детей "позорной пиар-кампанией, которую надо прекращать". По его словам, все семьи воссоединятся, потому что это "вопрос чести".