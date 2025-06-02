А також ще й сміють заявляти, що Україна "робить шоу" на цьому питанні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву росЗМІ глави російської делегації Владіміра Мединського.

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У списку "всього" 339 прізвищ, а не мільйони, – Мединський

Мединський заявив, що Росія українських дітей не викрадала, а нібито рятувала.

Він додав, що на перемовинах ця тема була центральною, але Росія не змогла "документально підтвердити", про яких "вкрадених дітей" йдеться, бо нібито раніше ніяких списків не було.

Мединський стверджував, що як тільки знаходяться законні представники, то їм повертають дітей.

"Діти, які опинилися в ситуації між двох вогнів, їх евакуювали, але якщо є сім'я – їх повертають назад", – заявив путінський посіпака.

Про списки, які на переговорах передала Україна, він також згадав. За його словами, там "всього" 339 прізвищ, "а не мільйони та не тисячі".

Він також взявся ображатися, що нібито діти зі схожого списку "опинилися в Німеччині, але претензії пред'являлися Росії".

З теми "викрадення дітей" Україна робить шоу для європейців. Немає жодної викраденої дитини, є діти врятовані нашими солдатами,

– цинічно заявив представник країни-терористки.

Він назвав розголос викрадення Росією дітей "ганебною піар-кампанією, яку треба припиняти". За його словами, усі сім'ї возз'єднаються, бо це "питання честі".