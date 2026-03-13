Иран убил первого французского военного, – Макрон

В ночь на 13 марта иранские дроны атаковали французскую военную базу на севере Ирака. Стало известно о первой жертве.

Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х написал, что в результате иранского удара вблизи города Эрбиль погиб французский военнослужащий.

Что известно о гибели французского солдата в Ираке?

По словам Макрона, погибшим оказался старший сержант Арно Фрион с 7-го батальона альпийских егерей. Кроме того, президент рассказал, что еще несколько военных были ранены.

Это нападение на наши силы, задействованы в борьбе с ИГИЛ с 2015 года, недопустимо. Их присутствие в Ираке осуществляется исключительно в рамках борьбы с терроризмом. Война в Иране не может оправдать такие атаки,

– подчеркнул политик.

Напомним, что ранее СМИ писали о 6 раненых солдатах и возгорании французского вертолета. Отмечалось, что по военной базе ударили два дрона.

Заметим, что атака на французскую базу возле Эрбиля произошла всего через несколько часов после удара по итальянской военной базе в том же городе.

Эрбиль – столица Иракского Курдистана. Там размещены около 300 итальянских военнослужащих, которые обучают курдские силы безопасности. В Риме заявили, что в результате атаки дрона сгорела военная машина. Также там не исключают, что удар был непреднамеренным.

Как Франция реагирует на события на Ближнем Востоке?