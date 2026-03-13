Иран убил первого французского военного, – Макрон
- Иранские дроны атаковали французскую военную базу в Ираке, в результате чего погиб французский военнослужащий – старший сержант Арно Фрион.
- Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что такое нападение на их силы, которые борются с ИГИЛ с 2015 года, является недопустимым.
В ночь на 13 марта иранские дроны атаковали французскую военную базу на севере Ирака. Стало известно о первой жертве.
Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х написал, что в результате иранского удара вблизи города Эрбиль погиб французский военнослужащий.
Что известно о гибели французского солдата в Ираке?
По словам Макрона, погибшим оказался старший сержант Арно Фрион с 7-го батальона альпийских егерей. Кроме того, президент рассказал, что еще несколько военных были ранены.
Это нападение на наши силы, задействованы в борьбе с ИГИЛ с 2015 года, недопустимо. Их присутствие в Ираке осуществляется исключительно в рамках борьбы с терроризмом. Война в Иране не может оправдать такие атаки,
– подчеркнул политик.
Напомним, что ранее СМИ писали о 6 раненых солдатах и возгорании французского вертолета. Отмечалось, что по военной базе ударили два дрона.
Заметим, что атака на французскую базу возле Эрбиля произошла всего через несколько часов после удара по итальянской военной базе в том же городе.
Эрбиль – столица Иракского Курдистана. Там размещены около 300 итальянских военнослужащих, которые обучают курдские силы безопасности. В Риме заявили, что в результате атаки дрона сгорела военная машина. Также там не исключают, что удар был непреднамеренным.
Как Франция реагирует на события на Ближнем Востоке?
После начала военной операции США Эммануэль Макрон созвал срочное заседание Совета Безопасности ООН и заявил, что Франция "готова развернуть необходимые ресурсы" для поддержки партнеров в регионе.
После того, как Иран начал бить по европейским базам на Ближнем Востоке, Германия, Франция и Великобритания пригрозили Тегерану военным ответом. В совместном заявлении эти страны заверили: если Иран не прекратит атаки, они примут участие в уничтожении его возможностей запускать ракеты и дроны в местах их размещения.
К слову, на тот момент иранцы уже атаковали французскую базу ВМС в Абу-Даби.
Позже Макрон сообщил, что Франция планирует отправить оборонительную миссию для обеспечения безопасности прохода через Ормузский пролив, без перехода к наступательным действиям.
Франция разворачивает военно-морские силы в восточной части Средиземного и Красного морей, в частности авианосец "Шарль де Голль", с целью обороны и поддержки свободы судоходства.