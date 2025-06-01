Израиль ударил по госканалу Ирана прямо во время выпуска новостей: момент попал в эфир
- Израиль атаковал штаб-квартиру иранского государственного телевидения в Тегеране во время прямого эфира новостей.
- После атаки в здании начался пожар.
Иран и Израиль продолжают обмениваться авиаударами. Днем 16 июня, по данным иранских СМИ, ЦАХАЛ атаковал штаб-квартиру гостелевидения в Тегеране.
Сообщается, что это произошло прямо во время выпуска новостей в прямом эфире. В сети распространяют видеодоказательства, передает 24 Канал.
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Удар по зданию гостелевидения Ирана
Иранские СМИ говорят, что в результате удара погибли по меньшей мере 18 человек.
Ракетная атака на телевидение IRIB: смотрите видео
Удар по оплоту иранской пропаганды: смотрите видео
После удара по студии иранского канала там начался пожар. Через некоторое время ведущая снова вышла в эфир. Ранее Израиль называл иранское телевидение одной из своих целей для атак.
Последствия прилета по гостелевидению Ирана: смотрите видео
Пожар в здании IRIB: смотрите видео
Напомним, что ночью 16 июня Израиль, вероятно, повторно нанёс авиаудары по ядерному объекту Ирана в Фордо, что вызвало взрывы и землетрясение магнитудой 2,5. Целью, вероятно, стал второй по величине завод по обогащению урана, который является ключевым для ядерной программы Ирана и хорошо защищен.