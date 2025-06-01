Израиль ударил по госканалу Ирана прямо во время выпуска новостей: момент попал в эфир

Иран и Израиль продолжают обмениваться авиаударами. Днем 16 июня, по данным иранских СМИ, ЦАХАЛ атаковал штаб-квартиру гостелевидения в Тегеране.

Сообщается, что это произошло прямо во время выпуска новостей в прямом эфире. В сети распространяют видеодоказательства, передает 24 Канал.

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Удар по зданию гостелевидения Ирана

Иранские СМИ говорят, что в результате удара погибли по меньшей мере 18 человек.

Ракетная атака на телевидение IRIB: смотрите видео

Удар по оплоту иранской пропаганды: смотрите видео

После удара по студии иранского канала там начался пожар. Через некоторое время ведущая снова вышла в эфир. Ранее Израиль называл иранское телевидение одной из своих целей для атак.

Последствия прилета по гостелевидению Ирана: смотрите видео

Пожар в здании IRIB: смотрите видео

Напомним, что ночью 16 июня Израиль, вероятно, повторно нанёс авиаудары по ядерному объекту Ирана в Фордо, что вызвало взрывы и землетрясение магнитудой 2,5. Целью, вероятно, стал второй по величине завод по обогащению урана, который является ключевым для ядерной программы Ирана и хорошо защищен.