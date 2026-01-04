Британия и Франция атаковали подземный тайник оружия группировки ИГИЛ в Сирии
- Британские и французские истребители атаковали подземный склад оружия ИГИЛ в Сирии.
- Удар осуществили с использованием высокоточных авиабомб Paveway IV.
Истребители Typhoon Королевских воздушных сил Великобритании приняли участие в совместной операции вместе с французской авиацией. Они нанесли удар по подземному складу вооружения в Сирии, который, по данным разведки, использовала террористическая группировка "Исламское государство".
Произошло это поздно вечером 3 января. Подробности рассказывает 24 Канал со ссылкой на данные Минобороны Великобритании.
Что известно об ударе по ИГИЛ?
Как сообщили в британском оборонном ведомстве, объект обнаружили разведчики. Он вероятно, служил местом хранения оружия и взрывчатых материалов и располагался в горной местности к северу от Пальмиры – древнего города в центральной части Сирии.
В заявлении Министерства обороны Великобритании отмечается, что самолеты применили высокоточные авиабомбы Paveway IV, которыми поразили несколько туннельных входов, ведущих к хранилищу. Хотя окончательный анализ результатов удара еще продолжается, предварительные оценки указывают на успешное уничтожение цели.
Также в Минобороны подчеркнули, что авиаудар не создал никакой угрозы для гражданских лиц. Все привлеченные самолеты безопасно вернулись на базу, не получив повреждений.
В операции участвовали истребители Typhoon в модификации FGR4, которые действовали при поддержке самолета-топливозаправщика Voyager.
В британском оборонном ведомстве отметили, что авиация Королевских воздушных сил и в дальнейшем осуществляет патрулирование сирийского воздушного пространства с целью недопущения возобновления активности ИГИЛ после его военного поражения в районе Багуз-Фавкани в марте 2019 года.
Эти действия демонстрируют лидерство Великобритании и нашу решимость стоять бок о бок с союзниками, чтобы не допустить любого возрождения ИГИЛ и искоренить их опасную и насильственную идеологию на Ближнем Востоке,
– сказал министр обороны Великобритании Джон Гили.
Для справки:
Исламское государство (ИГИЛ) – радикальная суннитская группировка, признана международной террористической организацией. Ранее она контролировала значительные территории в Сирии и Ираке, а также действовала в ряде других стран. С 2019 года ИГИЛ преимущественно функционирует в подполье, продвигая идею создания халифата и уничтожения тех, кого считает "неверными".
Что этому предшествовало?
20 декабря министр обороны США Пит Хегсет объявил о запуске в Сирии военной операции под названием "Удар Ястреба". Тогда США нанесли удары по 70 целям ИГИЛ в Сирии, используя самолеты F-15, A-10 и системы HIMARS.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп охарактеризовал ее как реакцию на гибель американских военных.
Основанием для начала операции стало нападение в районе сирийской Пальмиры, где 13 декабря боевик группировки ИГИЛ убил двух военнослужащих США, а также гражданского переводчика.
После инцидента Дональд Трамп заявил о намерении дать жесткий и решительный ответ на атаку.