Силы обороны Украины нанесли удар по нефтяной инфраструктуре в Санкт-Петербурге накануне открытия международного экономического форума (ПМЭФ). Эта атака стала серьезной "пощечиной" для Кремля и спровоцировала волну новых заявлений.

Слова российских чиновников цитируют пропагандистские СМИ.

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Что говорят россияне о переговорах?

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин на полях ПМЭФ снова повторил тезис о якобы "открытости России к переговорам". По его словам, позиция Кремля по "поиску путей политико-дипломатического мирного урегулирования хорошо известна".

В то же время он отверг возможность прямого диалога между Киевом и Москвой, предложив вместо этого формат "Россия – США – Украина". Галузин также фактически исключил участие европейских стран, которые, по его словам, "не фигурируют в трехсторонней схеме".

Тем временем пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что российско-американские контакты по Украине якобы продолжаются. Чиновница не привела никаких деталей и вспомнила так называемый "дух Анкориджа" – страна-агрессор, мол, готова продолжать переговоры с Вашингтоном, которые начались на саммите на Аляске.

Не остался в стороне и представитель Кремля по вопросам экономического сотрудничества Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что Москва ценит усилия команды президента США Дональда Трампа в контексте мирных переговоров и добавил, что контакты между сторонами происходят несколько раз в неделю.

К слову, несмотря на заявления россиян, в Германии считают, что между Европой и Россией постепенно появляется пространство для переговоров по войне в Украине.

По словам чиновников, важную роль в потенциальных контактах с Москвой может играть формат E3, в который входят Германия, Франция и Великобритания. Именно эта группа уже неоднократно выступала координатором ключевых дипломатических инициатив Европы в вопросах безопасности и международной политики.