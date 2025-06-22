Действительно ли США уничтожили ядерные объекты Ирана: появились новые спутниковые снимки

Ночью 22 июня Дональд Трамп заявил, что армия США атаковала ядерные объекты в Иране: Фордо, Натанз и Исфахан. Американский президент заверил, что ключевые объекты обогащения урана были полностью уничтожены. Между тем Тегеран, хотя и признал удары, подчеркнул, что они не нанесли значительного ущерба, ведь все три ядерных объекта были эвакуированы заранее.

По данным СМИ, в атаке на Иран участвовали бомбардировщики B-2. Они могли сбросить на Фордо 6 противобункерных бомб GBU-57. На Натанз и Исфахан запустили 30 крылатых ракет "Томагавк", передает 24 Канал.

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Какие последствия ударов США по ядерным объектам Ирана

В сети обнародовали спутниковые снимки иранского ядерного объекта в Фордо после ударов США. На них четко видны места попадания американских бомб, сброшенных B-2, в районе вентиляционных отверстий тоннеля.

На снимке видно по меньшей мере 6 отверстий или воронок от боеприпасов на вершине хребта над подземным комплексом в Фордо / Фото Махар

Израильский аналитик Бен Цион Макалес, который обнародовал спутниковые снимки, говорит, что они подтверждают проникновение шести бомб.

Эксперт отметил, что при анализе точек проникновения бомб на плане объекта в Фордо (который был раскрыт в 2018 году в рамках архива ядерного проекта "Амад") можно определить, что они были выбраны тщательно с целью поражения главных коридоров объекта. Эти коридоры расположены под самым толстым слоем породы, и именно в них происходят операции по обогащению урана.

По состоянию на сейчас невозможно определить, пробили ли бомбы десятки метров породы и достигли ли своей цели,

– пишет Макалес.

Сейчас трудно сказать, были ли удары США успешными / Фото Maxar

Между тем британский проект Open Source Centre создал топографическую и 3D-модель объекта в Фордо. Он отмечает, что, вероятно, целью был зал с каскадами, который расположен под местами, где упали бомбы.

Куда попали американские бомбы / Фото Open Source Centre

Снимки иранского объекта в Фордо от Maxar, датированные 22 июня, показывают большие воронки на хребте над подземным комплексом. Район вокруг объекта покрыт слоем серо-голубого пепла.

Фордо после атаки США / Фото Maxar