США обманули Иран самолетами над Тихим океаном: Пентагон раскрыл детали операции

В ночь на 22 июня США нанесли авиаудары по трем ядерным объектам в Иране. В операции под названием "Полуночный молот" участвовали более 125 самолетов, в том числе бомбардировщики B-2, самолеты-заправщики, разведывательные самолеты и истребители.

Детали беспрецедентной операции раскрыл председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн на пресс-конференции в Пентагоне, передает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Как США удалось обыграть Иран

По словам Кейна, удары наносили 7 малозаметных бомбардировщиков B-2. Они сбросили более десятка 30-тонных бомб типа Massive Ordnance Penetrator по двум ядерным объектам в Иране – Фордо и Натанз. Также были запущены ракеты "Томагавк" по Исфахану.

Миссия, которая стартовала с базы в штате Миссури, стала самой длинной для B-2 со времени событий 11 сентября, отметил Кейн.

Справка: Вероятно, Кейн имеет в виду, что эта операция была крупнейшей по масштабу и сложности для B-2 с 2001 года, то есть со времени терактов 11 сентября, после которых США начали проводить подобные дальние удары по террористическим целям.

00:00 по североамериканскому восточному времени (07:00 21 июня по Киеву) большой ударный отряд взлетел с материковой части США. В рамках плана сохранения тактической неожиданности часть отряда отправилась на запад – в сторону Тихого океана – в качестве отвлекающего маневра.

Тем временем основной ударный отряд, состоявший из семи бомбардировщиков B-2 Spirit, каждый из которых имел двух членов экипажа, тихо двигался на восток с минимальной связью в течение 18-часового полета.

17:00 по североамериканскому восточному времени (00:00 22 июня по Киеву) – американская подводная лодка запустила более двух дюжин крылатых ракет "Томагавк" по ключевым объектам на Исфахане.

️18:40 по североамериканскому восточному времени (01:40 по Киеву) – первый бомбардировщик B-2 сбросил две мощные противобункерные бомбы на ядерный полигон Фордо. Другие бомбардировщики тоже поразили свои цели (в течение всего 25 минут).

После атаки самолеты начали возвращаться в США. За все время Иран не предпринял ни одной попытки перехватить бомбардировщики.