Деталі безпрецедентної операції розкрив голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн на пресконференції в Пентагоні, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

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Як США вдалося обіграти Іран

За словами Кейна, удари завдавали 7 малопомітних бомбардувальників B-2. Вони скинули понад десяток 30-тонних бомб типу Massive Ordnance Penetrator по двох ядерних об'єктах в Ірані – Фордо та Натанз. Також були запущені ракети "Томагавк" по Ісфахану.

Місія, яка стартувала з бази в штаті Міссурі, стала найдовшою для B-2 з часу подій 11 вересня, зазначив Кейн.

Довідка: Ймовірно, Кейн має на увазі, що ця операція була найбільшою за масштабом і складністю для B-2 з 2001 року, тобто з часу терактів 11 вересня, після яких США почали проводити подібні далекі удари по терористичних цілях.

00:00 за північноамериканським східним часом (07:00 21 червня за Києвом) великий ударний загін злетів із материкової частини США. У рамках плану збереження тактичної несподіванки частина загону вирушила на захід – у бік Тихого океану – як відволікаючий маневр.

Тим часом основний ударний загін, що складався з семи бомбардувальників B-2 Spirit, кожен з яких мав двох членів екіпажу, тихо рухався на схід з мінімальним зв'язком протягом 18-годинного польоту.

17:00 за північноамериканським східним часом (00:00 22 червня за Києвом) – американський підводний човен запустив понад дві дюжини крилатих ракет "Томагавк" по ключових об'єктах на Ісфахані.

️18:40 за північноамериканським східним часом (01:40 за Києвом) – перший бомбардувальник B-2 скинув дві потужні протибункерні бомби на ядерний полігон Фордо. Інші бомбардувальники теж вразили свої цілі (протягом лише 25 хвилин).

️Після атаки літаки почали повертатися до США. За весь час Іран не здійснив жодної спроби перехопити бомбардувальники.