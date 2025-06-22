"США не воюют с Ираном": Джей Ди Вэнс сказал, кто будет принимать решение о ликвидации Хаменеи

22 июня США атаковали иранские ядерные объекты. Несмотря на это, в Вашингтоне уверяют, что воюют не с Ираном, а только с его ядерной программой.

Об этом в программе NBC News "Meet the Press" сказал вице-президент США Джей Ди Вэнс. "Мы не воюем с Ираном. Мы воюем с ядерной программой", – сказал политик, передает 24 Канал.

Смотрите также Удар США по ядерным объектам Ирана: как отреагировали в мире, в частности в Украине и России

Убивать или нет – решать Ирану

Вэнс отказался подтвердить, что иранские ядерные объекты были полностью уничтожены. Зато он заявил, что считает, что США "существенно задержали" способность Ирана создать ядерное оружие.

Напомним, что Дональд Трамп ранее сообщил, что ядерные объекты Ирана были "полностью и тотально уничтожены". В то же время член иранского парламента заявил, что объект Фордо не получил серьезных повреждений.

Кроме того, вице-президент прокомментировал намерения США по ликвидации верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи. Джей Ди Вэнс подчеркнул, что убивать аятоллу или нет – решать Израилю. Вашингтон, по его словам, четко высказался против смены режима в Иране.

Вэнс заметил, что США не имеют желания затягивать конфликт с Тегераном. Сначала они хотят остановить его ядерную программу, а потом поговорить с иранцами о долгосрочном урегулировании.