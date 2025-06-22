В Иране говорят, что вывезли ядерные объекты до удара США и не будут сворачивать свою программу

Организация по атомной энергии Ирана пригрозила, что продолжит свою ядерную программу, несмотря на удары Соединенных Штатов. Иранцы также якобы вывезли ядерные объекты до американского обстрела.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Tehran Times.

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Что говорят в Иране об американских ударах по ядерным объектам

В Организации по атомной энергии Ирана заявили, что после "жестоких атак сионистского врага в течение последних нескольких дней", говорится об Израиле, 22 июня на рассвете ядерные объекты страны в Фордо, Натанзе и Исфахане были атакованы "врагами исламского Ирана", то есть Соединенными Штатами.

Иранцы заявили, что этот удар является жестоким актом, противоречащим международному праву, особенно Договору о нераспространении ядерного оружия.

Это действие, противоречащее международному праву, к сожалению, было осуществлено в тени равнодушия и даже при сотрудничестве с Международным агентством по атомной энергии,

– цинично сказали в организации.

В заявлении также говорится, что США, в лице президента Трампа, взяла на себя ответственность за нападение на вышеупомянутые объекты, которые находятся под постоянным наблюдением МАГАТЭ на основе Соглашения о гарантиях и Договора о нераспространении ядерного оружия.

"Ожидается, что международное сообщество осудит беззаконие, основанное на правилах джунглей, и поддержит Иран в достижении его законных прав", – сказали иранские представители.

Организация по атомной энергии Ирана также заверила иранский народ, что, несмотря на "злобные заговоры его врагов", усилиями тысяч его революционных и целеустремленных ученых и экспертов не позволят остановить путь развития ядерной промышленности.

Кроме того, корреспондент Персидской службы BBC Гонче Хабибиазад пишет, что Иран якобы вывез все критически важные материалы из трех ядерных объектов еще до того, как по ним были нанесены удары со стороны США.

Абедини также заявил, что Иран "не понес серьезных потерь, поскольку материалы уже были вывезены".

В то же время верховный лидер Ирана Али Хаменеи сказал, что "выход США на поле боя нанесет им непоправимый вред". Как пишут иранские СМИ, аятолла ожидает, что американцы "понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом".

К слову, Дональд Трамп ночью 22 июня заявил, что США успешно атаковали три ядерных объекта в Иране – Фордо, Натанз и Исфахан. Американский лидер также говорил, что один из главных объектов Ирана в Фордо "больше не существует".