Количество жертв после удара по школе в Иране возросло до 51 человека, –СМИ

В Иране возросло количество жертв в результате попадания по школе для девушек. По последним данным СМИ, погиб 51 человек, еще десятки получили ранения.

Ранее медиа сообщали о 40 погибших и 48 раненых, однако цифры уточнили после разбора завалов и идентификации тел. Об этом сообщает Yeni İzmir со ссылкой на местные власти и экстренные службы.

Что известно об ударе по вреду для девушек?

По сообщениям иранских СМИ, попадание пришлось непосредственно по территории школы для девочек в городе Минаб, иранской провинции Хормозган, что на юге страны. В момент атаки в заведении продолжались занятия.

Здание претерпело значительные разрушения: часть конструкций обвалилась, что значительно усложнило проведение спасательной операции. Медики оказывали помощь пострадавшим прямо на месте, после чего их транспортировали в больницы.

Официальные лица Ирана назвали инцидент "трагедией" и сообщили о начале расследования обстоятельств удара.

По предварительным данным, ранения получили десятки людей. Ранее речь шла о 48 травмированных, однако точное количество пострадавших может меняться, поскольку часть людей самостоятельно обращается в медучреждения.

Среди раненых есть дети. Несколько пациентов находятся в тяжелом состоянии, врачи борются за их жизни.

Какая сейчас ситуация на Ближнем Востоке?