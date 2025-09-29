Трамп разрешил Украине бить по России дальнобойным оружием, – Кэллог
Президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить удары по территории в глубине России. Соответствующее решение также поддерживают представители действующей администрации.
Такое заявление сделал спецпредставитель президента США Кит Келлог в рамках недавнего интервью для Fox News, сообщает 24 Канал.
О чем заявил Келлог?
У американского чиновника спросили, считает ли Дональд Трамп, что Украина может наносить удары по России дальнобойным оружием. В ответ Кит Келлог сказал, что это было санкционировано американским президентом.
Я думаю, что, прочитав то, что он сказал, а также то, что сказали вице-президент Вэнс и госсекретарь Рубио, ответ - да. Используйте возможность наносить удары на большом расстоянии. Никаких укрытий не существует, – сказал он.
Впрочем, по его словам, Пентагон иногда не предоставлял разрешения для Киева наносить ответные удары по российской территории.
Что этому предшествовало?
- На днях Владимир Зеленский заявил, что в случае предоставления дальнобойного оружия от США, ВСУ смогут наносить удары вглубь России. Но Украина будет придерживаться правил войны и наносить удары только по военным объектам.
- Ранее в WSJ сообщали, что Дональд Трамп сообщил Зеленскому, что готов к снятию ограничений на удары вглубь России американским оружием. Он подтвердил, что Украина может получить больше ракет большой дальности.