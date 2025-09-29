Укр Рус
Трамп дозволив Україні бити по Росії далекобійною зброєю, – Келлог
29 вересня, 07:40
2

Трамп дозволив Україні бити по Росії далекобійною зброєю, – Келлог

Маргарита Волошина
Основні тези
  • Президент США Дональд Трамп дозволив Україні завдавати ударів по території Росії далекобійною зброєю.
  • Спецпредставник Кіт Келлог зазначив, що Пентагон іноді не надавав дозволу для таких ударів по Росії.

Президент США Дональд Трамп дозволив Україні завдавати ударів по території в глибині Росії. Відповідне рішення також підтримують представники чинної адміністрації.

Таку заяву зробив спецпредставник президента США Кіт Келлог у рамках нещодавнього інтерв'ю для Fox News, повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Легендарні "Томагавки" повертаються: чому Росія їх так боїться та чи отримає Україна 

Про що заявив Келлог?

В американського високопосадовця запитали, чи вважає Дональд Трамп, що Україна може завдавати ударів по Росії далекобійною зброєю. У відповідь Кіт Келлог сказав, що це було санкціоновано американським президентом.

Я думаю, що, прочитавши те, що він сказав, а також те, що сказали віцепрезидент Венс і держсекретар Рубіо, відповідь - так. Використовуйте можливість завдавати ударів на великій відстані. Жодних укриттів не існує, 
– сказав він.

Утім, за його словами, Пентагон іноді не надавав дозволу для Києва завдавати відповідних ударів по російській території.

Що цьому передувало?

  • Днями Володимир Зеленський заявив, що у разі надання далекобійної зброї від США, ЗСУ зможуть завдавати удари вглиб Росії. Але Україна буде дотримуватися правил війни та завдавати ударів лише по військових об'єктах.

  • Раніше у WSJ повідомляли, що Дональд Трамп повідомив Зеленському, що готовий до зняття обмежень на удари вглиб Росії американською зброєю. Він підтвердив, що Україна може отримати більше ракет великої дальності.

  • У The Telegraph писали, що Володимир Зеленський звернувся з проханням надати ракети Tomahawk під час приватної розмови з Дональдом Трампом, бо система озброєння може змусити Путіна сісти за стіл переговорів.