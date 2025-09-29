Трамп дозволив Україні бити по Росії далекобійною зброєю, – Келлог
- Президент США Дональд Трамп дозволив Україні завдавати ударів по території Росії далекобійною зброєю.
- Спецпредставник Кіт Келлог зазначив, що Пентагон іноді не надавав дозволу для таких ударів по Росії.
Президент США Дональд Трамп дозволив Україні завдавати ударів по території в глибині Росії. Відповідне рішення також підтримують представники чинної адміністрації.
Таку заяву зробив спецпредставник президента США Кіт Келлог у рамках нещодавнього інтерв'ю для Fox News, повідомляє 24 Канал.
Про що заявив Келлог?
В американського високопосадовця запитали, чи вважає Дональд Трамп, що Україна може завдавати ударів по Росії далекобійною зброєю. У відповідь Кіт Келлог сказав, що це було санкціоновано американським президентом.
Я думаю, що, прочитавши те, що він сказав, а також те, що сказали віцепрезидент Венс і держсекретар Рубіо, відповідь - так. Використовуйте можливість завдавати ударів на великій відстані. Жодних укриттів не існує,
– сказав він.
Утім, за його словами, Пентагон іноді не надавав дозволу для Києва завдавати відповідних ударів по російській території.
Що цьому передувало?
Днями Володимир Зеленський заявив, що у разі надання далекобійної зброї від США, ЗСУ зможуть завдавати удари вглиб Росії. Але Україна буде дотримуватися правил війни та завдавати ударів лише по військових об'єктах.
Раніше у WSJ повідомляли, що Дональд Трамп повідомив Зеленському, що готовий до зняття обмежень на удари вглиб Росії американською зброєю. Він підтвердив, що Україна може отримати більше ракет великої дальності.
У The Telegraph писали, що Володимир Зеленський звернувся з проханням надати ракети Tomahawk під час приватної розмови з Дональдом Трампом, бо система озброєння може змусити Путіна сісти за стіл переговорів.