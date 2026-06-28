Панически боится потерять Крым: у Путина есть два варианта развития событий, – The Sunday Times

Киев рассматривает давление на Владимира Путина в связи с угрозой потери оккупированного Крыма как инструмент для начала переговоров. Однако такая стратегия может не остановить войну, а наоборот – подтолкнуть Россию к новой эскалации.

Об этом пишет обозреватель и эксперт по Восточной Европе Марк Галеотти в статье для The Sunday Times.

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Какие варианты встали перед Путиным?

По его словам, Крым имеет для российского руководства критическое стратегическое и символическое значение, поскольку является ключевой военной базой и важной частью политического наследия Путина. Именно поэтому любые угрозы контролю над полуостровом могут повлиять на его решения относительно войны.

Галеотти отмечает, что Украина официально не отказывается от восстановления контроля над всеми оккупированными территориями. В то же время в контексте потенциальных переговоров ранее обсуждались различные сценарии относительно статуса Крыма как элемента возможных компромиссов.

Эксперт подчеркивает, что нынешняя стратегия Киева предусматривает усиление воздушного давления на полуостров и объекты российской логистики. Это включает атаки на транспортные маршруты, энергетическую инфраструктуру и элементы военного обеспечения.

По оценкам автора, в российской элите сформировались два подхода к дальнейшим действиям. Первый — прагматический, который предусматривает замораживание конфликта и попытку зафиксировать текущие позиции. Второй — радикальный, предполагающий дальнейшую мобилизацию и расширение военной эскалации, в частности против инфраструктуры стран, поддерживающих Украину.

Галеотти отмечает, что окончательное решение зависит от поведения Путина, который в условиях давления может действовать как осторожно, так и импульсивно. По его мнению, страх потери Крыма потенциально может как приблизить переговоры, так и спровоцировать новую волну эскалации.

Отдельно аналитик обращает внимание на то, что в последние недели Крым подвергается усиленному давлению со стороны украинских беспилотников и ракет. В результате фиксируются перебои в работе транспортной инфраструктуры, ограничения поставок топлива и затруднения в логистике между полуостровом и материковой частью России.

Напомним, украинские удары по Крыму и российской логистике усугубляют топливный и энергетический кризис на полуострове, что приводит к дефициту топлива, перебоям с электричеством и ограничениям в работе транспорта. Оккупационные власти вводят чрезвычайное положение, закрывают детские лагеря и сокращают транспортное сообщение, пытаясь удержать ситуацию под контролем.

По данным Bloomberg, Украина систематически наносит удары по критической инфраструктуре, включая НПЗ и логистические маршруты, существенно ослабив ПВО в регионе. Единственным ключевым сухопутным маршрутом остается Керченский мост, которым частично пользуются для поставок и выезда с полуострова.