Об этом сообщил пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

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Что Плетенчук рассказал об ударах ВСУ по Крыму?

По словам пресс-секретаря, украинцы сейчас могут наблюдать очередной этап многоступенчатой операции. Плетенчук подчеркнул, что Силы обороны успешно выполняют все задачи.

Мы наблюдаем очередной этап многоступенчатой операции. Речь идет даже не о месяцах, а о годах,

– заявил Плетенчук.

Он отметил, что в начале атак украинских военных по территории временно оккупированного Крыма была уничтожена военно-морская логистика оккупантов.

Впоследствии Вооруженные Силы Украины атаковали железнодорожные паромы противника и параллельно уничтожали системы ПВО и объекты в так называемом сухопутном коридоре.

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В ночь на 28 июня оккупированный Крым в очередной раз оказался под точными ударами украинских дронов. По сообщениям мониторинговых каналов, там была атакована важная цель.