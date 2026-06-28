Про це пише оглядач і експерт зі Східної Європи Марк Галеотті у матеріалі для The Sunday Times.

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Які варіанти постали перед Путіним?

За його словами, Крим має для російського керівництва критичне стратегічне та символічне значення, оскільки є ключовою військовою базою та важливою частиною політичної спадщини Путіна. Саме тому будь-які загрози контролю над півостровом можуть впливати на його рішення щодо війни.

Галеотті зазначає, що Україна офіційно не відмовляється від відновлення контролю над усіма окупованими територіями. Водночас у контексті потенційних переговорів раніше обговорювалися різні сценарії щодо статусу Криму як елементу можливих компромісів.

Експерт підкреслює, що нинішня стратегія Києва передбачає посилення повітряного тиску на півострів та об'єкти російської логістики. Це включає атаки на транспортні маршрути, енергетичну інфраструктуру та елементи військового забезпечення.

За оцінками автора, у російській еліті сформувалися два підходи до подальших дій. Перший – прагматичний, який передбачає замороження конфлікту та спробу зафіксувати поточні позиції. Другий – радикальний, що передбачає подальшу мобілізацію та розширення військової ескалації, зокрема проти інфраструктури країн, які підтримують Україну.

Галеотті зауважує, що остаточне рішення залежить від поведінки Путіна, який може діяти як обережно, так і імпульсивно в умовах тиску. На його думку, страх втрати Криму потенційно може як наблизити переговори, так і спровокувати нову хвилю ескалації.

Окремо аналітик звертає увагу на те, що останніми тижнями Крим зазнає посиленого тиску з боку українських безпілотників і ракет. У результаті фіксуються перебої в роботі транспортної інфраструктури, обмеження постачання пального та ускладнення логістики між півостровом і материковою частиною Росії.

Нагадаємо, українські удари по Криму та російській логістиці посилюють паливну й енергетичну кризу на півострові, що призводить до дефіциту пального, перебоїв зі світлом і обмежень транспорту. Окупаційна влада вводить надзвичайний стан, закриває дитячі табори та скорочує транспортне сполучення, намагаючись втримати ситуацію під контролем.

За даними Bloomberg, Україна системно атакує критичну інфраструктуру, включно з НПЗ і логістичними маршрутами, суттєво послабивши ППО в регіоні. Єдиним ключовим сухопутним маршрутом залишається Керченський міст, яким частково користуються для постачання та виїзду з півострова.