В сети нагнетают, что Беларусь объявила мобилизацию офицеров запаса: действительно ли есть угроза
- Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу в Беларуси.
- Этот призыв проводится ежегодно с 2022 года и не является новой угрозой для Украины.
В сети распространяется сообщение, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о призыве в Беларуси офицеров запаса на военную службу. В этом увидели и якобы угрозу для Украины.
Действительно ли из Беларуси можно ожидать наступления и впервые ли Лукашенко объявляет призыв офицеров запаса – рассказывает 24 Канал.
Что известно об указе Лукашенко о призыве офицеров запаса?
На сайте самопровозглашенного президента Беларуси 17 апреля появился указ о призыве офицеров запаса на военную службу.
В 2026 году предполагается призвать в Вооруженные Силы и органы пограничной службы граждан Беларуси мужского пола в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса, не прошедших срочную военную службу, службы в резерве Вооруженных Сил и не имеющих права на отсрочку от призыва,
– говорилось в указе Лукашенко.
Конечно, в сети уже успели разнести страшилки, что, мол, Беларусь "собирает армию и готовится к наступлению на Украину", а также "еще больше мобилизуется в войну на стороне России".
Однако на самом деле Беларусь с начала полномасштабной войны не впервые объявляет призыв офицеров запаса на службу.
На сайте самопровозглашенного лидера Беларуси можно увидеть, что с 2022 года Александр Лукашенко ежегодно в феврале – мае объявляет призыв офицеров запаса на военную службу.
Лукашенко ежегодно с 2022 года объявляет о призыве офицеров запаса в Беларуси / Скриншот с сайта самопровозглашенного белорусского лидера
Подобное также происходило и до полномасштабного вторжения России в Украину, но не так часто.
Александр Лукашенко объявлял призыв офицеров запаса еще до 2022 года / Скриншот с сайта самопровозглашенного белорусского лидера
Кстати, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан заметил в эфире 24 Канала, что вряд ли Беларусь и ее вооруженные силы вступят в войну. По мнению эксперта, Лукашенко на это не пойдет, потому что мгновенно выключится белорусская экономика.
Как Беларусь нагнетает обстановку на границе с Украиной?
Владимир Зеленский 17 апреля сообщил, что Беларусь готовит артиллерийские позиции у границы с Украиной. В частности, там продолжается развитие дорожной инфраструктуры в направлении нашего государства.
Украинский лидер отметил, что Россия может снова пытаться втянуть Беларусь в войну. Президент также отметил, что Украина передала предостережение фактическому руководству Беларуси о готовности защищать свою территорию и независимость.
В то же время руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что Беларусь, кажется, действительно получила задание от России держать в напряжении украинские силы перед их весенне-летней попыткой штурмовых действий на Востоке и Юге. Во всяком случае, по словам лейтенанта, провокации со стороны Беларуси будут ошибкой для Лукашенко и его режима.