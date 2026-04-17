В сети нагнетают, что Беларусь объявила мобилизацию офицеров запаса: действительно ли есть угроза

В сети распространяется сообщение, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о призыве в Беларуси офицеров запаса на военную службу. В этом увидели и якобы угрозу для Украины.

Действительно ли из Беларуси можно ожидать наступления и впервые ли Лукашенко объявляет призыв офицеров запаса – рассказывает 24 Канал.

Что известно об указе Лукашенко о призыве офицеров запаса?

На сайте самопровозглашенного президента Беларуси 17 апреля появился указ о призыве офицеров запаса на военную службу.

В 2026 году предполагается призвать в Вооруженные Силы и органы пограничной службы граждан Беларуси мужского пола в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса, не прошедших срочную военную службу, службы в резерве Вооруженных Сил и не имеющих права на отсрочку от призыва,

– говорилось в указе Лукашенко.

Конечно, в сети уже успели разнести страшилки, что, мол, Беларусь "собирает армию и готовится к наступлению на Украину", а также "еще больше мобилизуется в войну на стороне России".

Однако на самом деле Беларусь с начала полномасштабной войны не впервые объявляет призыв офицеров запаса на службу.

На сайте самопровозглашенного лидера Беларуси можно увидеть, что с 2022 года Александр Лукашенко ежегодно в феврале – мае объявляет призыв офицеров запаса на военную службу.



Лукашенко ежегодно с 2022 года объявляет о призыве офицеров запаса в Беларуси / Скриншот с сайта самопровозглашенного белорусского лидера

Подобное также происходило и до полномасштабного вторжения России в Украину, но не так часто.



Александр Лукашенко объявлял призыв офицеров запаса еще до 2022 года / Скриншот с сайта самопровозглашенного белорусского лидера

Кстати, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан заметил в эфире 24 Канала, что вряд ли Беларусь и ее вооруженные силы вступят в войну. По мнению эксперта, Лукашенко на это не пойдет, потому что мгновенно выключится белорусская экономика.

