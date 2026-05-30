Эстония установила первые системы обнаружения дронов на границе с Россией

Эстония уже установила первые стационарные системы для обнаружения и мониторинга дронов. Сейчас их расположили на трех участках сухопутной границы на юго-востоке страны.

Об этом сообщили в ERR.

Смотрите также "Нет сомнений относительно российского происхождения дрона": президент Румынии резко высказался об атаке

Что известно об усилении защиты в Эстонии?

Первые стационарные устройства страна установила между пунктом пропуска Лухамаа и на стыке границ Эстонии, Латвии и России. Планируется, что в 2026 году они появятся на остальных участках.

Первые устройства установлены и работают. Конечно, это только начало: мы движемся к созданию сети дронов, охватывающей всю Эстонию, но этот шаг показывает, что предыдущая подготовительная работа принесла свои плоды. Недавние инциденты с дронами показывают, что мы очень реалистично оценили риски при планировании наших возможностей,

– рассказал министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

Отмечается, что в районах, где нет стационарного оборудования или нужен дополнительный контроль, Департамент полиции и пограничной охраны использует новые мобильные системы наблюдения.

В Министерстве внутренних дел Эстонии добавили, что сейчас Департамент закупает оборудование для следующих участков границы. А строительные и подготовительные работы местами опережают запланированные сроки.

Угроза для Эстонии со стороны России

К слову, ближайшее время НАТО может существенно укрепить оборону восточного фланга Альянса. Для этого планируют создать систему, которая позволит быстро перебрасывать войска в Латвию и Эстонию в случае потенциального вооруженного конфликта с Россией.

В частности из-за роста напряженности и демографического спада, в Эстонии все чаще говорят о вероятной обязательной военной службе для женщин.