Хотят сократить сроки: в ЕС оценили, как быстро они перебросят войска к границам России

Сейчас переброска войск с запада Европы к границам с Россией может занять до 45 дней. В ЕС стремятся сократить этот срок до трех – пяти суток, однако такой темп пока недостижим, считают аналитики.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Смотрите также В ЕС назвали конкретный город, который может атаковать Путин: там живет много людей с паспортом России

Сколько нужно времени Европе?

В Евросоюзе подсчитали, что для переброски войск от стратегических портов на западе Европы до границ с Россией может занять примерно 45 дней. В то же время в ЕС хотят уменьшить этот срок до пяти или даже трех суток.

По словам одного из немецких генералов, вся операция должна работать слаженно, "как швейцарские часы", чтобы послать Москве четкий сдерживающий сигнал.

Военные отмечают, что скорость принятия решений будет определять способность Европы реагировать до начала возможной агрессии.

Точное количество (войск – 24 Канал), запланировано для различных сценариев, является секретным. Как и маршруты, которыми они будут двигаться,

– говорится в материале.

Среди ключевых препятствий издание называет слабую транспортную инфраструктуру. Например, мосты не выдерживают тяжелую технику, а стандарты железных дорог отличаются между странами. Европейская бюрократия дополнительно усложняет процесс, добавляют аналитики.

По оценкам, в случае масштабной войны Европе придется перебросить около 200 тысяч военных, 1 500 танков и более 2 500 единиц бронетехники из США, Канады и Великобритании на восточный фланг НАТО.

Сейчас ЕС пытается создать "военный Шенген" и унифицировать правила и маршруты. Кстати, Германия, Нидерланды и Польша уже начали упрощать процессы.

Как Европа готовится к возможной угрозе?