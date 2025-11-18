Хочуть скоротити терміни: в ЄС оцінили, як швидко вони перекинуть війська до кордонів Росії

Наразі перекидання військ із заходу Європи до кордонів із Росією може зайняти до 45 днів. У ЄС прагнуть скоротити цей термін до трьох – п'яти діб, однак такий темп поки недосяжний, вважають аналітики.

Скільки потрібно часу Європі?

В Євросоюзі підрахували, що для перекидання військ від стратегічних портів на заході Європи до кордонів з Росією може зайняти приблизно 45 днів. Водночас у ЄС хочуть зменшити цей термін до п'яти або навіть трьох діб.

За словами одного з німецьких генералів, уся операція має працювати злагоджено, "як швейцарський годинник", щоб надіслати Москві чіткий стримувальний сигнал.

Військові наголошують, що швидкість ухвалення рішень визначатиме здатність Європи реагувати до початку можливої агресії.

Точна кількість (військ – 24 Канал), запланована для різних сценаріїв, є секретною. Як і маршрути, якими вони рухатимуться,

Серед ключових перешкод видання називає слабку транспортну інфраструктуру. Наприклад, мости не витримують важку техніку, а стандарти залізниць відрізняються між країнами. Європейська бюрократія додатково ускладнює процес, додають аналітики.

За оцінками, у разі масштабної війни Європі доведеться перекинути близько 200 тисяч військових, 1 500 танків та понад 2 500 одиниць бронетехніки з США, Канади та Великої Британії до східного флангу НАТО.

Зараз ЄС намагається створити "військовий Шенген" та уніфікувати правила та маршрути. До речі, Німеччина, Нідерланди та Польща вже почали спрощувати процеси.

Як Європа готується до можливої загрози?