Повторение "украинского сценария": Путин пригрозил Армении из-за намерений вступить в ЕС

Путин заявил, что Армения может столкнуться с "украинским сценарием", если ее граждане поддержат евроинтеграцию. В Кремле призывают провести референдум и предупреждают о последствиях смены геополитического курса.

Заявление российского диктатора распространяют росСМИ. Отношения между странами находятся в значительном кризисе.

Почему Путин угрожает Армении?

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Армения может столкнуться с так называемым "украинским сценарием", если ее граждане поддержат курс на вступление в Европейский Союз. Глава Кремля считает, что для принятия такого решения в Армении необходимо провести референдум относительно возможного вступления в ЕС. По его словам, это позволило бы определить позицию граждан и учесть интересы как самой страны, так и России, которая остается ее главным экономическим партнером.

Однако, Путин заявил, что в случае выбора в пользу евроинтеграции Москва сделает "соответствующие выводы" и может пойти по пути "мягкого интеллигентного и взаимовыгодного развода" с Арменией. Отдельно Путин провел параллели с Украиной, заявив, что нынешняя ситуация якобы началась с попыток Киева двигаться в сторону Европейского Союза.

Ранее Путин уже поднимал тему евроинтеграции Армении во время переговоров с премьер-министром страны Николом Пашиняном, отмечая, что углубление сотрудничества с ЕС может поставить под сомнение участие страны в Евразийском экономическом союзе.

К слову, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что Россия потеряла влияние на Армению. Кроме того, из-за визитов украинского президента Владимира Зеленского в Баку и Ереван уверенность Путина в том, что он контролирует своих "союзников" постепенно уменьшаются и это влияет на его авторитет.

Почему Армения постепенно отдаляется от России?

Отношения между Россией и Арменией находятся в состоянии глубокого кризиса. После того как Россия не оказала ожидаемой поддержки во время обострений с Азербайджаном, Ереван фактически заморозил участие в ОДКБ.

На фоне потери Нагорного Карабаха Армения все больше ориентируется на Европейский Союз, в поисках новых гарантий безопасности вне российской сферы влияния. Премьер-министр Никол Пашинян также заявляет, что страна не является союзником России в войне против Украины, что дополнительно подчеркивает разрыв в политических позициях.

Несмотря на это, Ереван сохраняет ограниченное сотрудничество с Москвой из-за энергетической и логистической зависимости, которая до сих пор влияет на внешнеполитические решения Армении.

Армения открыто заявляет о нежелании сотрудничать с Россией

Армения все более четко демонстрирует курс на переосмысление своих отношений с Россией и готовность отстаивать собственные национальные интересы даже в рамках бывших союзнических структур. В Ереване заявляют, что страна может выйти из ОДКБ и Евразийского экономического союза, если решения этих организаций будут противоречить интересам Армении.

Отдельное внимание стороны уделяют экономическим вопросам, в частности ценам на газ и другим энергетическим условиям сотрудничества. Армянские власти отмечают, что в таких переговорах приоритетом будет оставаться защита национальных интересов, а не политическая лояльность.

Важным сигналом изменения внешнеполитического курса стало также решение Еревана ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда. Это обязывает страну выполнять его решения, включая ордер на арест Владимира Путина, что потенциально создает для него юридические риски в случае визита в Армению.