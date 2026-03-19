Фицо снова пригрозил Украине последствиями из-за "Дружбы" и "вступился" за Орбана

Словакия в дальнейшем может принять меры в отношении Украины из-за прекращения поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба", который был поврежден после атаки еще в январе 2026 года.

Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в Facebook в четверг, 19 марта.

О чем Фицо предупредил Украину?

Словацкий премьер-министр сообщил, что во время своего выступления на заседании Европейского совета он сообщил об объявлении чрезвычайного положения на территории страны "в сфере нефтеснабжения и о практических трудностях".

Он обвинил в этом украинского президента Владимира Зеленского, который, по его мнению, принял одностороннее решение о прекращении поставок российской нефти. В этом контексте вспомнил и о Венгрии.

По его словам, Братислава и Будапешт "имеют право" получать российскую нефть до конца 2027 года не только через нефтепровод, но и морским путем. Также он пожаловался, что ситуацию осложняет война в Иране.

Я еще раз подчеркнул, что странно, что после всего, что ЕС сделал для Украины, мы как большая международная организация не можем убедить или заставить президента Зеленского позволить немедленную инспекцию якобы поврежденного трубопровода, его ремонт и скорейшее восстановление работы,

– сказал он.

Также Роберт Фицо, мол, подтвердил готовность Словакии "принять дальнейшие меры" против Украины, если ее политическое руководство якобы будет продолжать "намеренно наносить экономический ущерб" Словакии.

"Постоянно задерживая возобновление поставок российской нефти, президент Зеленский незаконно вмешивается в избирательную кампанию в Венгрии с целью замены нынешнего венгерского правительства", – добавил словацкий премьер.

Отметим, что в апреле 2026 года в Венгрии запланированы парламентские выборы, которые впервые за последние 16 лет могут стать самыми сложными для премьера, а также по совместительству товарища Фицо – Виктора Орбана.

