"Есть ценность": у Трампа сказали, почему не вводят новые санкции против России

Недавно у Трампа пригрозили усилением санкций против России, если мирные переговоры будут безрезультатными. Государственный секретарь США Рубио ответил, почему новые ограничения против России не вводятся.

В Штатах боятся "напугать" Россию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Россия может отказаться от переговоров из-за санкций

Госсек Рубио во время слушаний в Сенате 20 мая заявил, что угрозы дополнительными санкциями могут заставить Россию перестать говорить о прекращении войны с Украиной.

Он добавил, что, по мнению Трампа, "есть ценность" в том, что можно разговаривать с россиянами и "побудить их сесть за стол переговоров".

В то же время Рубио снова повторил, что может наступить такой момент, когда новые санкции будут необходимы.

Если на самом деле будет понятно, что россияне не заинтересованы в мирном соглашении и просто хотят продолжать войну, то до этого вполне может дойти,

– отметил государственный секретарь США.

При этом он не назвал никаких сроков.

Госсек также поспешил подчеркнуть, что Путин не получил никаких уступок от администрации Трампа.