Политики США обеспокоены психическим состоянием Трампа после его матерных слов в адрес Ирана

Требуя от Тегерана открыть Ормузский пролив в одном из последних постов, Дональд Трамп не подбирал слов. Он использовал брань и матерные слова. Кроме того, президент угрожал атаковать гражданскую инфраструктуру Ирана. Такая риторика американского политика озадачила многих политиков США.

Некоторые американские политики поставили под сомнение психическое состояние президента США. Об этом пишет The Guardian.

Как в США восприняли бранные угрозы Трампа Ирану?

Бывшая союзница Трампа Марджори Тейлор Грин заявила, что все в администрации Трампа, считающие себя христианами, должны "умолять Бога о прощении" и вмешаться в "безумие президента".

В длинном посте в соцсети "X" она также отметила, что Израиль способен защитить себя сам без помощи США. Кроме того, политик прокомментировала угрозы Трампа бомбить иранские электростанции и мосты. Она отметила, что это нанесло вред иранскому народу – "тем самым людям, которых президент США якобы освобождает".

Напомним, что Грин выступила против Трампа в прошлом году, критикуя его удары по Ирану как отступление от обещания "Америка прежде всего".

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что риторика Трампа напоминает "неадекватного сумасшедшего". Он обращал внимание на то, что президент фактически угрожает военными преступлениями в Иране и отталкивает союзников.

Независимый сенатор Берни Сандерс назвал заявления Трампа "бредом опасной и психически нестабильной личности". Он призвал к немедленному окончанию войны.

Сенатор Крис Мерфи также назвал риторику Трампа "абсолютно неадекватной".

Если бы я был в администрации Трампа, я бы на Пасху звонил конституционным юристам по поводу 25-й поправки. Это полностью, абсолютно неадекватно. Он уже убил тысячи. Он убьет еще тысячи,

– написал политик.

Справка: Применение 25-й поправки означало бы признание президента непригодным к исполнению обязанностей, что позволило бы вице-президенту стать президентом – хотя вероятность этого представляется низкой.

Демократ Ро Ханна, член Палаты представителей, также заявил, что пока Трамп "ругается и угрожает военными преступлениями", он фактически подводит американских военных в Иране, которые до сих пор находятся под обстрелами, хотя сам президент утверждал, что уничтожил военные возможности Ирана.

Тим Кейн, сенатор-демократ, который входит в комитет по вопросам вооруженных сил, призвал Трампа "ослабить риторику". Он сказал, что речь президента является "позорной и детской".

Джейк Окинклосс, представитель демократов и ветеран морской пехоты США, сказал Fox News Sunday назвал войну США против Ирана "стратегическим провалом".

