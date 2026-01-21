Уиткофф анонсировал встречу Путиным

Специальный посланник США Стив Виткофф заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным запланирована уже на ближайшие дни. Она должна состояться в четверг, 22 января.

Об этом он сказал в интервью телеканалу CNBC. Место проведения переговоров пока не уточняется. Впоследствии в Кремле подтвердили планы сторон провести переговоры.

Что ждут в США от переговоров с Путиным?

Стив Виткофф подчеркнул, что инициатива этой встречи исходит именно от российской стороны, что, по его мнению, является важным сигналом.

Мы должны встретиться с ним (с Путиным – 24 Канал) в четверг,

– сказал представитель Трампа.

Это заявление прозвучало на фоне длительных усилий администрации Дональда Трампа по поиску путей прекращения войны в Украине из-за прямых контактов с Москвой.

Отметим, что в Кремле недавно подтвердили ожидания визита Виткоффа и Кушнера в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

А уже после заявления Виткоффа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что "такие контакты на завтра есть в графике президента".

Что этому предшествовало?