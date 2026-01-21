Уиткофф анонсировал встречу Путиным
Специальный посланник США Стив Виткофф заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным запланирована уже на ближайшие дни. Она должна состояться в четверг, 22 января.
Об этом он сказал в интервью телеканалу CNBC. Место проведения переговоров пока не уточняется. Впоследствии в Кремле подтвердили планы сторон провести переговоры.
Что ждут в США от переговоров с Путиным?
Стив Виткофф подчеркнул, что инициатива этой встречи исходит именно от российской стороны, что, по его мнению, является важным сигналом.
Мы должны встретиться с ним (с Путиным – 24 Канал) в четверг,
– сказал представитель Трампа.
Это заявление прозвучало на фоне длительных усилий администрации Дональда Трампа по поиску путей прекращения войны в Украине из-за прямых контактов с Москвой.
Отметим, что в Кремле недавно подтвердили ожидания визита Виткоффа и Кушнера в Москву для встречи с Владимиром Путиным.
А уже после заявления Виткоффа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что "такие контакты на завтра есть в графике президента".
Что этому предшествовало?
Во вторник, 20 января, в Давосе (Швейцария), на полях Всемирного экономического форума, состоялась более двухчасовая встреча спецпредставителя Дональда Трампа Стива Виткоффа, зятя президента Джареда Кушнера и представителя Кремля Кирилла Дмитриева.
Переговоры прошли в Доме США за закрытыми дверями, без присутствия прессы. Виткофф назвал разговор "очень положительным", Дмитриев охарактеризовал его как "конструктивный" и заявил, что "все больше людей понимают правильность позиции России".
Кстати, на Всемирный экономический форум в Давосе должен прибыть и президент Украины Владимир Зеленский. Однако 20 января он остался в Киеве после массированного российского обстрела.
Со своей стороны политолог Игорь Чаленко пояснил, что вероятная поездка представителей Трампа в Россию – это попытка получить прямой ответ Кремля на американский мирный пакет, который Киев ожидает до конца января. Однако прорыв маловероятен, если Москва будет продолжать затягивать время и избегать четких формулировок.