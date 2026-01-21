Укр Рус
Геополитика Америка Уиткофф анонсировал встречу Путиным
21 января, 12:42
Татьяна Бабич

Специальный посланник США Стив Виткофф заявил, что встреча с президентом России Владимиром Путиным запланирована уже на ближайшие дни. Она должна состояться в четверг, 22 января.

Об этом он сказал в интервью телеканалу CNBC. Место проведения переговоров пока не уточняется. Впоследствии в Кремле подтвердили планы сторон провести переговоры.

Что ждут в США от переговоров с Путиным? 

Стив Виткофф подчеркнул, что инициатива этой встречи исходит именно от российской стороны, что, по его мнению, является важным сигналом. 

Мы должны встретиться с ним (с Путиным – 24 Канал) в четверг, 
– сказал представитель Трампа. 

Это заявление прозвучало на фоне длительных усилий администрации Дональда Трампа по поиску путей прекращения войны в Украине из-за прямых контактов с Москвой.

Отметим, что в Кремле недавно подтвердили ожидания визита Виткоффа и Кушнера в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

А уже после заявления Виткоффа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнил, что "такие контакты на завтра есть в графике президента".

Что этому предшествовало? 

  • Во вторник, 20 января, в Давосе (Швейцария), на полях Всемирного экономического форума, состоялась более двухчасовая встреча спецпредставителя Дональда Трампа Стива Виткоффа, зятя президента Джареда Кушнера и представителя Кремля Кирилла Дмитриева. 

  • Переговоры прошли в Доме США за закрытыми дверями, без присутствия прессы. Виткофф назвал разговор "очень положительным", Дмитриев охарактеризовал его как "конструктивный" и заявил, что "все больше людей понимают правильность позиции России".

  • Кстати, на Всемирный экономический форум в Давосе должен прибыть и президент Украины Владимир Зеленский. Однако 20 января он остался в Киеве после массированного российского обстрела. 

  • Со своей стороны политолог Игорь Чаленко пояснил, что вероятная поездка представителей Трампа в Россию – это попытка получить прямой ответ Кремля на американский мирный пакет, который Киев ожидает до конца января. Однако прорыв маловероятен, если Москва будет продолжать затягивать время и избегать четких формулировок.