Віткофф анонсував зустріч Путіним
- Спеціальний посланець США Стів Віткофф оголосив про заплановану зустріч з президентом Росії.
- Вона відбудеться вже цього тижня.
Спеціальний посланець США Стів Віткофф заявив, що зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним запланована вже на найближчі дні. Вона має відбутися у четвер, 22 січня.
Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу CNBC. Місце проведення переговорів спочатку не уточнювалося. Згодом у Кремлі підтвердили плани сторін провести перемовини у Москві.
Що чекають у США від перемовин із Путіним?
Стів Віткофф підкреслив, що ініціатива цієї зустрічі виходить саме від російської сторони, що, на його думку, є важливим сигналом.
Ми маємо зустрітися з ним (з Путіним – 24 Канал) у четвер,
– сказав представник Трампа.
Посланець Трампа також заявив у інтерв'ю Bloomberg TV, що Володимир Путін прагне мирної угоди з Україною, попри жорстку позицію Москви щодо контролю над східними територіями.
Віткофф повідомив, що разом із зятем Трампа Джаредом Кушнером завтра, 22 січня, вилітає до Москви на зустріч з Путіним. Вони обговорюватимуть майже готовий 20-пунктовий план припинення війни.
Усі хочуть досягти миру,
– наголосив він.
При цьому Віткофф відмовився засуджувати російські удари по українській інфраструктурі, які залишили Київ без води, тепла та електрики в мороз.
Зазначимо, що у Кремлі не так давно підтвердили очікування візиту Віткоффа та Кушнера до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним.
А вже після заяви Віткоффа прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков уточнив, що "такі контакти на завтра є у графіку президента".
Що цьому передувало?
У вівторок, 20 січня, у Давосі (Швейцарія), на полях Всесвітнього економічного форуму, відбулася понад двогодинна зустріч спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткоффа, зятя президента Джареда Кушнера та представника Кремля Кирила Дмитрієва. Переговори пройшли в Будинку США за зачиненими дверима, без присутності преси.
Віткофф назвав розмову "дуже позитивною", Дмитрієв схарактеризував її як "конструктивну" та заявив, що "все більше людей розуміють правильність позиції Росії".
До речі, на Всесвітній економічний форум у Давосі мав прибути також і президент України Володимир Зеленський. Однак 20 січня він залишився у Києві після масованого російського обстрілу.
Зі свого боку політолог Ігор Чаленко пояснив, що ймовірна поїздка представників Трампа до Росії – це спроба отримати пряму відповідь Кремля на американський мирний пакет, який Київ очікує до кінця січня. Однак прорив малоймовірний, якщо Москва продовжуватиме затягувати час і уникати чітких формулювань.