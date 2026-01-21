Віткофф анонсував зустріч Путіним

Спеціальний посланець США Стів Віткофф заявив, що зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним запланована вже на найближчі дні. Вона має відбутися у четвер, 22 січня.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу CNBC. Місце проведення переговорів спочатку не уточнювалося. Згодом у Кремлі підтвердили плани сторін провести перемовини у Москві.

Що чекають у США від перемовин із Путіним?

Стів Віткофф підкреслив, що ініціатива цієї зустрічі виходить саме від російської сторони, що, на його думку, є важливим сигналом.

Ми маємо зустрітися з ним (з Путіним – 24 Канал) у четвер,

– сказав представник Трампа.

Посланець Трампа також заявив у інтерв'ю Bloomberg TV, що Володимир Путін прагне мирної угоди з Україною, попри жорстку позицію Москви щодо контролю над східними територіями.

Віткофф повідомив, що разом із зятем Трампа Джаредом Кушнером завтра, 22 січня, вилітає до Москви на зустріч з Путіним. Вони обговорюватимуть майже готовий 20-пунктовий план припинення війни.

Усі хочуть досягти миру,

– наголосив він.

При цьому Віткофф відмовився засуджувати російські удари по українській інфраструктурі, які залишили Київ без води, тепла та електрики в мороз.

Зазначимо, що у Кремлі не так давно підтвердили очікування візиту Віткоффа та Кушнера до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним.

А вже після заяви Віткоффа прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков уточнив, що "такі контакти на завтра є у графіку президента".

Що цьому передувало?