Укр Рус
Геополітика Америка Віткофф анонсував зустріч Путіним
21 січня, 12:42
4
Оновлено - 13:18, 21 січня

Віткофф анонсував зустріч Путіним

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Спеціальний посланець США Стів Віткофф оголосив про заплановану зустріч з президентом Росії.
  • Вона відбудеться вже цього тижня.

Спеціальний посланець США Стів Віткофф заявив, що зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним запланована вже на найближчі дні. Вона має відбутися у четвер, 22 січня.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу CNBC. Місце проведення переговорів спочатку не уточнювалося. Згодом у Кремлі підтвердили плани сторін провести перемовини у Москві.

Читайте також Залишається остання миля, – Зеленський про готовність гарантій безпеки 

Що чекають у США від перемовин із Путіним?

Стів Віткофф підкреслив, що ініціатива цієї зустрічі виходить саме від російської сторони, що, на його думку, є важливим сигналом.

Ми маємо зустрітися з ним (з Путіним – 24 Канал) у четвер,
– сказав представник Трампа.

Посланець Трампа також заявив у інтерв'ю Bloomberg TV, що Володимир Путін прагне мирної угоди з Україною, попри жорстку позицію Москви щодо контролю над східними територіями.

Віткофф повідомив, що разом із зятем Трампа Джаредом Кушнером завтра, 22 січня, вилітає до Москви на зустріч з Путіним. Вони обговорюватимуть майже готовий 20-пунктовий план припинення війни.

Усі хочуть досягти миру,
– наголосив він. 

При цьому Віткофф відмовився засуджувати російські удари по українській інфраструктурі, які залишили Київ без води, тепла та електрики в мороз.

Зазначимо, що у Кремлі не так давно підтвердили очікування візиту Віткоффа та Кушнера до Москви для зустрічі з Володимиром Путіним.

А вже після заяви Віткоффа прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков уточнив, що "такі контакти на завтра є у графіку президента".

Що цьому передувало?

  • У вівторок, 20 січня, у Давосі (Швейцарія), на полях Всесвітнього економічного форуму, відбулася понад двогодинна зустріч спецпредставника Дональда Трампа Стіва Віткоффа, зятя президента Джареда Кушнера та представника Кремля Кирила Дмитрієва. Переговори пройшли в Будинку США за зачиненими дверима, без присутності преси.

  • Віткофф назвав розмову "дуже позитивною", Дмитрієв схарактеризував її як "конструктивну" та заявив, що "все більше людей розуміють правильність позиції Росії".

  • До речі, на Всесвітній економічний форум у Давосі мав прибути також і президент України Володимир Зеленський. Однак 20 січня він залишився у Києві після масованого російського обстрілу.

  • Зі свого боку політолог Ігор Чаленко пояснив, що ймовірна поїздка представників Трампа до Росії – це спроба отримати пряму відповідь Кремля на американський мирний пакет, який Київ очікує до кінця січня. Однак прорив малоймовірний, якщо Москва продовжуватиме затягувати час і уникати чітких формулювань.