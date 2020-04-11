Визит Уиткоффа в Россию: спецпосланник Трампа снова встретился с Кириллом Дмитриевым

Спецпосланник США Стив Уиткофф прибыл в Россию, чтобы встретиться с высшим руководством страны. Его самолет сел в Санкт-Петербурге, где состоялась одна запланированная встреча.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Стив Уиткофф проводит встречи в России

Днем 11 апреля представитель президента США Трампа Стив Уиткофф встретился с главой российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым. В отеле "Гранд Европа" в Петербурге продолжались их переговоры.

Около 13:26 по Киевскому времени спецпосланник Дональда Трампа выехал из отеля. Его провел сам Кирилл Дмитриев.

Куда дальше поехал кортеж Уиткоффа – пока не сообщили. Ранее СМИ писали, что спецпосланник США в пятницу может встретиться с президентом Владимиром Путиным. В Кремле не ответили четко, будут ли переговоры между Путиным и Уиткоффом, однако если такая возможность появится – об этом станет известно.

2 апреля Уиткофф и Дмитриев уже встречались. Тогда российский чиновник поехал в Вашингтон, что стало первым визитом представителя власти России в США после начала полномасштабной войны в Украине. Они вели переговоры из-за разочарования Дональда Трампа темпами заключения перемирия и нежелания России прекратить огонь. Дмитриев может сыграть ключевую роль в налаживании отношений между Россией и США.