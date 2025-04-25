25 апреля, 11:18
Самолет со спецпосланником Трампа Уиткоффом уже приземлился в Москве, – росСМИ
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф должен был приехать в Москву с визитом уже на этой неделе. 25 апреля стало известно, что, по предварительным данным, его самолет уже приземлился в столице страны-агрессора.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Что известно о прибытии Уиткоффа в Москву
Российские пропагандисты распространили видео, где, вероятно, можно увидеть, как самолет спецпосланника Трампа прибыл в Москву. Предварительно, он прилетел в аэропорт "Внуково".
Самолет Виткоффа мог прибыть в Москву: смотрите видео