Спецпосланник президента США Стив Уиткофф должен был приехать в Москву с визитом уже на этой неделе. 25 апреля стало известно, что, по предварительным данным, его самолет уже приземлился в столице страны-агрессора.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. К теме Уиткофф потребует от Путина забыть о демилитаризации Украины, – Bloomberg Что известно о прибытии Уиткоффа в Москву Российские пропагандисты распространили видео, где, вероятно, можно увидеть, как самолет спецпосланника Трампа прибыл в Москву. Предварительно, он прилетел в аэропорт "Внуково". Самолет Виткоффа мог прибыть в Москву: смотрите видео