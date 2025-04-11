Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт во время брифинга.

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Что сказали в Белом доме о встрече Уиткоффа и Путина

Кэролайн Левитт сказала, что может подтвердить, что Стив Уиткофф находится в России для прямых переговоров с Кремлем и Владимиром Путиным.

Это еще один шаг в переговорном процессе по прекращению огня и окончательного мира между Россией и Украиной,

– сказала пресс-секретарь.

Она отметила, что поскольку эти переговоры продолжаются, то, очевидно, не будет опережать президента Трампа или его команду. Однако Левитт подчеркнула, что американский лидер вполне четко дал понять, что он "постоянно испытывает разочарование от обеих сторон этого конфликта".

"Он хочет, чтобы бои закончились. Он хочет, чтобы война закончилась. Мы считаем, что у нас есть рычаги влияния на переговоры от соглашения до мирного соглашения, и мы собираемся их использовать эти рычаги. Президент полон решимости довести это (закончить войну России против Украины – 24 Канал) до конца", – резюмировала американский чиновник.

К слову, по данным Дмитрия Пескова, во время переговоров между Путиным и Уиткоффом будут затронуты вопросы "украинского урегулирования", а также места возможной встречи Путина и Трампа. По словам российского чиновника, прорывных результатов этих переговоров не ожидается.