Уиткофф хочет завершения войны в Украине в течение трех с половиной лет

Спецпосланник Трампа Стив Уиткофф рассказал о своих ожиданиях на ближайшие три с половиной года. Он надеется на завершение войны России с Украиной и достижение мира в Газе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа в эфире Fox News.

Читайте также Тайная миссия друга Трампа: кто такой Стив Уиткофф и о чем говорил с Путиным 3 часа в Москве

Что сказал Уиткофф о войне в Украине?

Телеведущая Лара Трамп вспомнила, что прошло уже полгода президентства Дональда Трампа. Она спросила Уиткоффа, какие его ожидания на ближайшие три с половиной года – до завершения срока администрации Трампа.

Разрешить конфликт России с Украиной. Президент прав, этого не должно было бы произойти. Я надеюсь, что мы это решим. Это будет большим моментом,

– ответил спецпосланник Трампа.

По его словам, одна из главных задач – достижение мира. Это касается, как Украины, так и Газы. Стив Уиткофф считает, что после достижения мира на Ближнем Востоке и в Украине Трамп должен получить Нобелевскую премию за его усилия.